快訊

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

聽新聞
0:00 / 0:00

10月1日公費流感、新冠疫苗開打 竹縣府：可「左流右新」同時接種

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
10月1日起公費三價流感疫苗及新冠疫苗同步開打，新竹縣府今指出，轄內分別有75家合約醫療院所提供成人流感疫苗接種，以及55家提供幼兒流感疫苗接種，流感疫苗與新冠疫苗可同時接種在不同手臂上。圖／新竹縣府提供
10月1日起公費三價流感疫苗及新冠疫苗同步開打，新竹縣府今指出，轄內分別有75家合約醫療院所提供成人流感疫苗接種，以及55家提供幼兒流感疫苗接種，流感疫苗與新冠疫苗可同時接種在不同手臂上。圖／新竹縣府提供

10月1日起公費三價流感疫苗及新冠疫苗同步開打，新竹縣府今指出，轄內分別有75家合約醫療院所提供成人流感疫苗接種，以及55家提供幼兒流感疫苗接種。流感疫苗與新冠疫苗可同時接種在不同手臂上，籲符合公費接種資格民眾可以「左流右新」同時接種，獲得雙重保護。

縣府衛生局表示，公費流感疫苗將分2階段開打，第一階段自10月1日起實施，對象是65歲以上長者、55至64歲原住民、長照（服務）機構人員、19至64歲高風險慢性病（含BMI≧30）、重大傷病及罕見疾病患者、滿6個月以上幼兒至學齡前幼童、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生、醫事人員及衛生等防疫相關人員、禽畜養殖業及動物防疫相關人員、孕婦、6個月內嬰兒之父母及幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員。第二階段則自11月1日起實施，開放滿50至64歲無高風險成人接種疫苗。

費新冠疫苗接種時程及對象與流感疫苗相同分2階段開打，第一階段同樣自10月1日起實施，對象為65歲以上長者、55至64歲原住民、孕婦、滿6個月以上未滿6歲幼兒及相關高風險族群等共9類公費對象。第二階段自11月1日起實施，對象為滿50至64歲無高風險成人。新竹縣有47家合約醫療院所可提供新冠疫苗接種服務，另13鄉鎮市衛生所也提供假日或社區接種站，符合接種資格者可就近前往接種。

衛生局說，符合公費對象的民眾若有接種流感疫苗、新冠疫苗意願，只要攜帶健保卡及身分證件（身分證、兒童健康手冊、戶口名簿或居留證）等相關證件，就可至合約院所免費施打，但仍需自行負擔掛號費及注射費。

另外，65歲以上民眾自2023年10月至今，尚未接種2種公費肺炎鏈球菌疫苗者，從未接種者可先接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），間隔一年再接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。如為19歲以上侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象、機構住民及洗腎患者上述兩項疫苗則間隔至少8周即可。55至64歲原住民也可公費接種1劑PCV13疫苗及PPV23疫苗。新竹縣共有41家合約院所（含衛生所）同時提供這2種疫苗接種服務。

流感疫苗 衛生所 風險

延伸閱讀

「左流右新」10月1日起開打 苗栗64家醫療院所不收掛號費

流感+新冠打滿「雙重防護」公費疫苗10月起開打 北榮今開放預約

流感進入流行期！單周門急診量爆增13% 新冠疫情估10月中旬升溫

流感升溫／張淑卿：預防勝於治療，高齡疫苗政策需「與時俱進」

相關新聞

教師節連假第2天！國道、省道上午21處地雷路段注意 國5實施高乘載

今天是教師節連假第2天，昨日國道全日交通量為114.5百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里）的1.2倍，國5交通量...

國五北向下午1時到6時高乘載 高公局：建議9時前出發

今天是教師節，也是教師節連續假期第2日，高公局指出，今天天氣仍屬多雲到晴，預期將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮，下午...

秋颱醞釀發展中 粉專：中秋節前後1到2個颱風恐生成

快要10月了，還會有颱風生成嗎？氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今晨歐洲EC-AIFS及美國NCEP模式均顯示，在中秋...

又有颱風不只一個？下半周有熱帶擾動發展 吳德榮揭預測路徑、影響

又有熱帶擾動可能發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

健保不給付…醫美事故醫療費 擬採代位求償

國內近期發生多起醫美死亡事故，衛福部長石崇良日前指示，將推動改革禁止「直美」，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用健...

117歲人瑞「腸道比年輕人更優」 醫列十大習慣快養成：長壽關鍵

曾是世界最長壽女性的西班牙婦女布拉尼亞斯（Maria Branyas Morera），去年以117歲高齡辭世，她臨終前囑咐「請研究我」。如今，她的遺願成真，國際期刊「細胞報告醫學」（Cell Reports Medicine）24日發表研究，揭開布拉尼亞斯的長壽秘密除了是仰賴地中海飲食和自律生活，她還擁有被專家稱作是「基因樂透」的先天優勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。