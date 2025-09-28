10月1日公費流感、新冠疫苗開打 竹縣府：可「左流右新」同時接種

10月1日起公費三價流感疫苗及新冠疫苗同步開打，新竹縣府今指出，轄內分別有75家合約醫療院所提供成人流感疫苗接種，以及55家提供幼兒流感疫苗接種。流感疫苗與新冠疫苗可同時接種在不同手臂上，籲符合公費接種資格民眾可以「左流右新」同時接種，獲得雙重保護。

縣府衛生局表示，公費流感疫苗將分2階段開打，第一階段自10月1日起實施，對象是65歲以上長者、55至64歲原住民、長照（服務）機構人員、19至64歲高風險慢性病（含BMI≧30）、重大傷病及罕見疾病患者、滿6個月以上幼兒至學齡前幼童、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生、醫事人員及衛生等防疫相關人員、禽畜養殖業及動物防疫相關人員、孕婦、6個月內嬰兒之父母及幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員。第二階段則自11月1日起實施，開放滿50至64歲無高風險成人接種疫苗。

費新冠疫苗接種時程及對象與流感疫苗相同分2階段開打，第一階段同樣自10月1日起實施，對象為65歲以上長者、55至64歲原住民、孕婦、滿6個月以上未滿6歲幼兒及相關高風險族群等共9類公費對象。第二階段自11月1日起實施，對象為滿50至64歲無高風險成人。新竹縣有47家合約醫療院所可提供新冠疫苗接種服務，另13鄉鎮市衛生所也提供假日或社區接種站，符合接種資格者可就近前往接種。

衛生局說，符合公費對象的民眾若有接種流感疫苗、新冠疫苗意願，只要攜帶健保卡及身分證件（身分證、兒童健康手冊、戶口名簿或居留證）等相關證件，就可至合約院所免費施打，但仍需自行負擔掛號費及注射費。

另外，65歲以上民眾自2023年10月至今，尚未接種2種公費肺炎鏈球菌疫苗者，從未接種者可先接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），間隔一年再接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。如為19歲以上侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象、機構住民及洗腎患者上述兩項疫苗則間隔至少8周即可。55至64歲原住民也可公費接種1劑PCV13疫苗及PPV23疫苗。新竹縣共有41家合約院所（含衛生所）同時提供這2種疫苗接種服務。