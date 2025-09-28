快訊

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

4歲男童流鼻水以為只是小感冒 幾天後燒到39度…醫一驗驚：併發症風險高

聯合新聞網／ 綜合報導
國內流感疫情逐漸升溫，傳染力強且併發症風險高，對年幼兒童尤其危險。示意圖／聯合報系資料照片
國內流感疫情逐漸升溫，小兒科醫師巫漢盟26日在臉書分享，他最近門診遇到一名4歲男童病患，先前就因發燒看診過，但當時症狀輕微，僅有一點流鼻水，食慾、精神活動很正常，媽媽以為只是一般感冒，沒想到後來直接燒到39度，才又送回醫院。

巫漢盟指出，這名男童病程反覆、不太尋常，加上他聽到家中還有一個僅5個月大的嬰兒，巫漢盟決定替孩子做流感快篩，結果證實感染A型流感。他說，「媽媽看到結果嚇了一跳，心更是涼了一半，因為家中的5個月大弟弟『剉咧等』」。

巫漢盟提醒，流感最大的麻煩在於症狀常不像典型的呼吸道疾病，容易被誤判為普通感冒，但傳染力強且併發症風險高，對年幼兒童尤其危險。

他也呼籲，雖然許多人過去曾接種過流感疫苗，但抗體會隨時間下降，保護力已經不足。目前自費疫苗已經開打，今年度的公費流感疫苗將於10月1日開放接種。巫漢盟強調，疫苗仍是預防流感最有效的方式，家長務必把握機會，帶孩子施打，這不僅是保護孩子，也是守護全家的健康。

另外，衛福部長石崇良提醒，今年恐怕在10月就會提前進入流感高峰，考量疫情需要打二、三周才能產生免疫力，因此在10月1日至31日，放寬克流感抗病毒藥物使用標準。放寬的三類對象為：第一類是長照、醫療機構、幼兒園工作者，只要有症狀就能用藥；第二類是高中職以下學生、部隊等高密集共同生活者，傳播風險高，也適用新規；第三類則是流感重症高風險同住者或照顧者。

