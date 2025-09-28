立榮航空第2次改票收10%手續費 11月17日起上路

立榮航空宣布，從11月17日起，國內線機票首次改票仍免收手續費，但從第2次改票起，將收票面價格10%的手續費。

立榮航空日前在官網宣布，為使機位充分運用，讓更多旅客能訂到想要的機位，依據2014年發布「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」第2條規範，將自11月17日起，於國內線實施「二次改票手續費」收取作業，改票次數將自11月17日開始計算，11月16日（含）前更改行程不列入改票次數。

立榮航空表示，旅客持任何可更改行程且可訂位機票，例如全額票、離島居民票（包含兒童、敬老、愛心、愛陪）、海巡軍人票、小三通（B艙）可訂位票種，如欲更改行程，第1次改票可免收費，自第2次改票起，每次改票皆收取票面價（實際售價）10%手續費。

立榮航空表示，若透過官網、App及超商完成「訂位購票」旅客，第1次改票可透過官網或App系統進行修改，也可透過客服或機場櫃台完成，自第2次起的更改行程，包含更改日期、班次及應稅票正反向互搭，依每航段收費，請洽客服或機場櫃台辦理，小三通（B艙）及立榮假期旅客請洽原購票旅行社辦理。

立榮航空說，限搭當日當班次機票（例如：連續假期航空疏運期機票、網路促銷優惠票、團體票等）為不可更改行程，另哩程兌換機票（X艙）及ID/AD/DM/ZED可訂位或不可訂位票種折扣機票，依現行退改票規範辦理。

華信航空則指出，仍依照原本各票種規定處理。（編輯：管中維）