117歲人瑞「腸道比年輕人更優」 醫列十大習慣快養成：長壽關鍵
曾是世界最長壽女性的西班牙婦女布拉尼亞斯（Maria Branyas Morera），去（2024）年以117歲高齡辭世，她臨終前囑咐「請研究我」。如今，她的遺願成真，國際期刊「細胞報告醫學」（Cell Reports Medicine）24日發表研究，揭開布拉尼亞斯的長壽秘密，除了是仰賴地中海飲食和自律生活，她還擁有被專家稱作是「基因樂透」的先天優勢。
家醫科醫師王姿允在臉書分享，這份國際期刊揭示了布拉尼亞斯的腸道菌叢狀態，竟比年輕族群更具優勢。
研究顯示，布拉尼亞斯的腸道菌群擁有幾項特點：菌種多樣性高、富含能產生短鏈脂肪酸的好菌，以及有助抗發炎與穩定免疫的菌株，特別是放線菌門的比菲德氏菌比例明顯突出。同時，她的腸道、腦部與免疫系統互動良好，發炎相關的「變形菌門」含量則非常低。
王姿允解釋，腸道菌叢會訓練B細胞分泌免疫球蛋白A，以協助調控免疫平衡。B細胞如同守門員，透過抗體來塑造菌群生態，因而優質的腸道菌能有效降低身體慢性發炎風險。她也提醒，許多與老化相關的疾病都與發炎有關，腸道健康正是核心關鍵。
至於如何讓腸道菌保持「年輕」，她建議可從以下十個生活習慣著手：
1.每餐以植物性、多樣化、含膳食纖維的食材為主。
2.定期食用發酵食品，並補充益生菌。
3.攝取富含抗氧化與抗發炎成分的食物，例如蔬果、茶、多酚類。
4.減少高糖、高鹽、高脂與過度加工食品。
5.維持規律運動，如散步、快走、瑜伽或重訓。
6.保持良好睡眠品質與穩定作息。
7.避免濫用抗生素與藥物。
8.學會紓壓，例如冥想、培養興趣。
9.確保腸道順暢，多喝水、補充纖維並養成規律排便。
10.維持健康體態，避免肥胖與肌少症。
布拉尼亞斯1907年出生於舊金山，父母為西班牙人。父親早逝後，她與母親返回西班牙。她一生經歷戰亂與時代更迭，育有3名子女，兒子早逝，女兒如今皆逾90歲。
布拉尼亞斯一生活得很有韌性，家族中不乏有人因癌症、阿茲海默症、腎衰竭等病逝，她卻一路活到117歲。直到2001年因行動不便才搬進養老院，甚至5年前還能彈鋼琴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言