117歲人瑞「腸道比年輕人更優」 醫列十大習慣快養成：長壽關鍵

曾是世界最長壽女性的西班牙婦女布拉尼亞斯（Maria Branyas Morera），去（2024）年以117歲高齡辭世，她臨終前囑咐「請研究我」。如今，她的遺願成真，國際期刊「細胞報告醫學」（Cell Reports Medicine）24日發表研究，揭開布拉尼亞斯的長壽秘密，除了是仰賴地中海飲食和自律生活，她還擁有被專家稱作是「基因樂透」的先天優勢。

家醫科醫師王姿允在臉書分享，這份國際期刊揭示了布拉尼亞斯的腸道菌叢狀態，竟比年輕族群更具優勢。

研究顯示，布拉尼亞斯的腸道菌群擁有幾項特點：菌種多樣性高、富含能產生短鏈脂肪酸的好菌，以及有助抗發炎與穩定免疫的菌株，特別是放線菌門的比菲德氏菌比例明顯突出。同時，她的腸道、腦部與免疫系統互動良好，發炎相關的「變形菌門」含量則非常低。

王姿允解釋，腸道菌叢會訓練B細胞分泌免疫球蛋白A，以協助調控免疫平衡。B細胞如同守門員，透過抗體來塑造菌群生態，因而優質的腸道菌能有效降低身體慢性發炎風險。她也提醒，許多與老化相關的疾病都與發炎有關，腸道健康正是核心關鍵。

至於如何讓腸道菌保持「年輕」，她建議可從以下十個生活習慣著手：

布拉尼亞斯1907年出生於舊金山，父母為西班牙人。父親早逝後，她與母親返回西班牙。她一生經歷戰亂與時代更迭，育有3名子女，兒子早逝，女兒如今皆逾90歲。

布拉尼亞斯一生活得很有韌性，家族中不乏有人因癌症、阿茲海默症、腎衰竭等病逝，她卻一路活到117歲。直到2001年因行動不便才搬進養老院，甚至5年前還能彈鋼琴。