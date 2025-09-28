教師節連假第2天！國道、省道上午21處地雷路段注意 國5實施高乘載

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是教師節連假第2天，高公局預估今上午有7大重點壅塞路段，並建議國5南向用路下午5時後出發，下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制。聯合報系資料照
今天是教師節連假第2天，昨日國道全日交通量為114.5百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為平日年平均（2.5百萬車公里）的1.3倍，高公局預估，今上午有7大重點壅塞路段，並建議國5南向用路下午5時後出發，以節省時間；省道部分則預估14路段將湧現車潮。

昨（27日）教師節連假首日全日交通量為114.5百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為平日年平均（2.5百萬車公里）的1.3倍。今（28日）凌晨0至5時平均交通量為5.2百萬車公里，為平日年平均（4.0百萬車公里）的1.3倍。

高公局表示，目前全國國道路況大致正常，截至今上午7時交通量為9.5百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，而今上午重點壅塞路段包含國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等7大路段。

高公局建議，西部國道南向用路人盡量於中午12時後出發，國5南向用路人建議下午5時後出發，節省寶貴時間，並提醒民眾上路前請落實車況檢查，並請繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

今天相關疏導措施則包含凌晨5時至中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；另也實施單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

省道部分，公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，主要為銜接國道的台64線中和路段、台65線土城路段、台74線霧峰路段及台88線鳳山至五甲路段與城際道路台61線南下中彰大橋路段；公路客運部分，昨日西部國道客運共計行駛5762班次，疏運10萬3358人；東部國道客運路線共計行駛1632班次，疏運2萬9834人。

公路局預估，今天部分路段仍將有觀光旅遊車潮湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道的快速公路，像是北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部台74線台中環線接國3霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道。

另外，主要城際道路的中部台61線中彰大橋路段，以及觀光景點周邊道路，包含北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山等路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

為紓緩壅塞路況，公路局表示，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

公路局呼籲，民眾可多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；另已請客運業者於114年教師連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

今天是教師節連假第2天，高公局預估今上午有7大重點壅塞路段，並建議國5南向用路下午5時後出發，下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制。圖／高公局提供
