天氣良好 公路局估省道湧觀光旅遊車潮

曾是世界最長壽女性的西班牙婦女布拉尼亞斯（Maria Branyas Morera），去年以117歲高齡辭世，她臨終前囑咐「請研究我」。如今，她的遺願成真，國際期刊「細胞報告醫學」（Cell Reports Medicine）24日發表研究，揭開布拉尼亞斯的長壽秘密除了是仰賴地中海飲食和自律生活，她還擁有被專家稱作是「基因樂透」的先天優勢。

2025-09-28 10:25