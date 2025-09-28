天氣良好 公路局估省道湧觀光旅遊車潮
今天是教師節連假第2天，公路局預估將有觀光旅遊車潮湧現。省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要城際道路及觀光景點周邊道路，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況。
交通部公路局發布新聞稿表示，今天天氣良好，預估部分路段將有觀光旅遊車潮湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，包含北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部台74線臺中環線接國3霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道。
主要城際道路包含中部台61線中彰大橋路段及觀光景點周邊道路包含北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段。
公路局指出，為紓緩壅塞路況，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。
