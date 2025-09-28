快訊

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

天氣良好 公路局估省道湧觀光旅遊車潮

中央社／ 台北28日電

今天是教師節連假第2天，公路局預估將有觀光旅遊車潮湧現。省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要城際道路及觀光景點周邊道路，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況。

交通部公路局發布新聞稿表示，今天天氣良好，預估部分路段將有觀光旅遊車潮湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，包含北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部台74線臺中環線接國3霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道。

主要城際道路包含中部台61線中彰大橋路段及觀光景點周邊道路包含北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段。

公路局指出，為紓緩壅塞路況，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

觀光景點 國道 車潮

延伸閱讀

機車違規收罰單！他同步收「催繳郵件」傻眼 交通局解答：小心詐騙

教師節連假首日蘇花交通順暢 非救災車輛請勿進入光復鄉災區

南橫公路交通斷 公路局今下午3點前拚搶通人行通道

公路局工務士涉2度收賄 二審仍判刑計2年1月

相關新聞

教師節連假第2天！國道、省道上午21處地雷路段注意 國5實施高乘載

今天是教師節連假第2天，昨日國道全日交通量為114.5百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里）的1.2倍，國5交通量...

國五北向下午1時到6時高乘載 高公局：建議9時前出發

今天是教師節，也是教師節連續假期第2日，高公局指出，今天天氣仍屬多雲到晴，預期將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮，下午...

秋颱醞釀發展中 粉專：中秋節前後1到2個颱風恐生成

快要10月了，還會有颱風生成嗎？氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今晨歐洲EC-AIFS及美國NCEP模式均顯示，在中秋...

又有颱風不只一個？下半周有熱帶擾動發展 吳德榮揭預測路徑、影響

又有熱帶擾動可能發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

健保不給付…醫美事故醫療費 擬採代位求償

國內近期發生多起醫美死亡事故，衛福部長石崇良日前指示，將推動改革禁止「直美」，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用健...

117歲人瑞「腸道比年輕人更優」 醫列十大習慣快養成：長壽關鍵

曾是世界最長壽女性的西班牙婦女布拉尼亞斯（Maria Branyas Morera），去年以117歲高齡辭世，她臨終前囑咐「請研究我」。如今，她的遺願成真，國際期刊「細胞報告醫學」（Cell Reports Medicine）24日發表研究，揭開布拉尼亞斯的長壽秘密除了是仰賴地中海飲食和自律生活，她還擁有被專家稱作是「基因樂透」的先天優勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。