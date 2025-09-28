快訊

國五北向下午1時到6時高乘載 高公局：建議9時前出發

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高速公路局預估，今將出現大量出遊及提前返回工作崗位之車潮。聯合報系資料照
今天是教師節，也是教師節連續假期第2日，高公局指出，今天天氣仍屬多雲到晴，預期將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮，下午13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制，國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局預估今天國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

今國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

