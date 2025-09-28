多雲到晴午後中南部雷陣雨 西半部防逾36度高溫
氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；由於連日降雨，山區土石較為鬆動，前往山區活動須注意坍方落石等狀況。
中央氣象署表示，溫度方面，各地高溫約攝氏32至35度，西半部有局部36度以上高溫發生機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動注意防曬多補充水分；東南部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生機率，海邊活動留意安全。
離島天氣方面，澎湖晴時多雲，氣溫27至32度；金門晴時多雲，氣溫26至32度；馬祖晴時多雲，氣溫27至30度。
位於南海的第20號颱風博羅依，未來持續朝越南前進，對台灣天氣無直接影響；第19號颱風浣熊持續在日本東方海面活動，對台灣天氣無影響。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為偏東風至東南風，桃園至中部地區可能出現背風渦旋致局部地區污染物濃度上升，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中部以北局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。
