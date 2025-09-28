快訊

高雄公司負責人偕女倒臥旗山空地車內身中刀傷 1死1重傷

秋颱醞釀發展中 粉專：中秋節前後1到2個颱風恐生成

AirPods Pro耳機可戴著睡覺嗎？網掀戰「會習慣」 加碼推1品牌睡眠專用

多雲到晴午後中南部雷陣雨 西半部防逾36度高溫

中央社／ 台北28日電

氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；由於連日降雨，山區土石較為鬆動，前往山區活動須注意坍方落石等狀況。

中央氣象署表示，溫度方面，各地高溫約攝氏32至35度，西半部有局部36度以上高溫發生機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動注意防曬多補充水分；東南部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生機率，海邊活動留意安全。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，氣溫27至32度；金門晴時多雲，氣溫26至32度；馬祖晴時多雲，氣溫27至30度。

位於南海的第20號颱風博羅依，未來持續朝越南前進，對台灣天氣無直接影響；第19號颱風浣熊持續在日本東方海面活動，對台灣天氣無影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為偏東風至東南風，桃園至中部地區可能出現背風渦旋致局部地區污染物濃度上升，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中部以北局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

馬祖 氣溫

延伸閱讀

連假高溫烤番薯！午後雷陣雨連2天擴大 下周六熱帶擾動恐生成

影／林俊憲拚台南市長成立山區後援會 郭國文力挺有信心

彰化濃霧能見度不足200公尺…教師節連假高溫炎熱 注意熱帶系統發展

準颱風「米塔」明天至周五最接近 準「樺加沙」下周外圍環流影響台灣

相關新聞

秋颱醞釀發展中 粉專：中秋節前後1到2個颱風恐生成

快要10月了，還會有颱風生成嗎？氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今晨歐洲EC-AIFS及美國NCEP模式均顯示，在中秋...

又有颱風不只一個？下半周有熱帶擾動發展 吳德榮揭預測路徑、影響

又有熱帶擾動可能發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

健保不給付…醫美事故醫療費 擬採代位求償

國內近期發生多起醫美死亡事故，衛福部長石崇良日前指示，將推動改革禁止「直美」，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用健...

醫美事故代位求償 醫改會：應有強制責任險當配套

衛福部擬針對醫美事故衍生治療採健保代位求償，醫改會認為，健保法規範代位求償對象，包括交通、食安等，均有強制責任險作為配套...

首波連假 墾丁小琉球遊客滿滿 旅宿業樂

今年底多了個連假，首波教師節連假，南部墾丁、小琉球湧進大批遊客，訂房率接近滿房，讓許多旅遊業者直呼「大補丸」。反觀花東地...

8縣市亮高溫黃橙燈 新北恐38度以上

天氣熱。中央氣象署上午7時27分針對8縣市發布高溫資訊(橙色)，其中新北市恐38度以上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。