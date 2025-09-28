快訊

又有颱風不只一個？下半周有熱帶擾動發展 吳德榮揭預測路徑、影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台高溫恐達38度。本報資料照片

又有熱帶擾動可能發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(27日20時)美國（GFS）及歐洲（AIFS）模式10月2日20時模擬圖顯示，下半周起菲律賓東方海面又有熱帶擾動發展，模擬路徑偏西、通過菲律賓、進入南海，大致朝海南島方向前進；還有其他模式的模擬，強度偏弱、路徑亦偏西，各國模式皆存在不確定性，應續觀察。

吳德榮指出，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱博羅依今、明(28、29日)兩天侵襲越南，有相關行程應注意。中颱浣熊則距台灣遙遠，無威脅。

此外，吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，未來9天（今起至10月6日中秋節），尚無鋒面或東北季風南下，台灣無明顯轉涼的跡象。

最近天氣，吳德榮指出，今日至周六(28至10月4日)太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達38度左右，中午前後紫外線多在過量級及危險級，要注意防曬、防中暑，午後局部山區偶有短暫降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部23至38度、中部24至36度、南部24至36度及東部21至35度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新(27日20時)美國GFS（左)及歐洲AIFS（右)模式2日20時模擬圖顯示，下半周起菲律賓東方海面又有熱帶擾動發展，模擬路徑偏西，通過菲律賓、進入南海，大致朝海南島方向前進。擷取自「洩天機教室」專欄

