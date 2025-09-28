醫美事故代位求償 醫改會：應有強制責任險當配套

衛福部擬針對醫美事故衍生治療採健保代位求償，醫改會認為，健保法規範代位求償對象，包括交通、食安等，均有強制責任險作為配套，醫美診所卻無強制責任險制度，恐讓代位求償淪為「紙上勝訴」。

醫改會執行長林雅惠說，醫美意外與「健保法」第九十五條代位求償項目，如交通事故、食安事件等性質不同，醫美涉及醫療行為，責任歸屬上較難認定，衛福部應釐清，醫美意外屬於醫療疏失還是醫療風險，才能界定是否能採代位求償。

林雅惠也憂心，醫療訴訟曠日廢時，最長紀錄達廿年，若衛福部希望藉由代位求償，解決健保財務困境，恐緩不濟急，對於患者也不見得有利。

據健保署統計，近五年代位求償案件有五十八點七萬件，共獲一一三點七億元，以交通事故為最大宗，汽車交通事故求償平均每年十一點七萬件，獲廿二點七億元，包含公共安全事故、公害、食品中毒案件在內的「擴大代位求償」，每年獲償件數約五點八件、獲償金額三百萬元。

健保署財務組專委林本源表示，健保署代位求償項目，包括食安、交通事故，都具強制責任險要求，駕駛人有汽車機車強制責任險，食品業者需投保產品責任險。

林雅惠說，強制責任險讓求償時不會因肇事者財力問題，導致雖勝訴但無款項回收，未來醫美代位求償要能夠成功，一定要搭配「強制醫療責任險」制度。