健保不給付…醫美事故醫療費 擬採代位求償

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導
現行規定，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用可由健保支付，衛福部擬推動修法，未來將改採代位求償。圖為醫美診所示意圖，非當事人。記者林伯東／攝影
國內近期發生多起醫美死亡事故，衛福部長石崇良日前指示，將推動改革禁止「直美」，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用健保研擬不給付，將採代位求償，並要求診所每四年接受一次醫策會評鑑，最快年底公告施行。醫界多數認同此政策，並提議旅外醫美若發生事故，健保也不應給付。

衛福部著手修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，將依醫美處置風險，要求醫師需具備不同訓練資格，涉及手術需擁有外科轉科醫師訓練及證書才得以執行，若醫美診所醫師發生重大醫療事故，須依醫療法第廿六條接受調查。事故後的醫療原皆由健保支付，未來擬採代位求償。

開業皮膚科醫師邱品齊表示，衛福部推動的新制，可預期國內醫美價格將會有一波提升，增加國人赴海外醫美的機率，也推升海外醫美事故再返台使用健保醫療的案件，既然政府有意要推動醫美事故代位求償，旅外醫美事故也應該思考納入。

南韓健康福利部（ＭＯＨＷ）統計，二○二三年約有一點二萬名台灣人赴南韓接受醫療服務，是從二○○九年以來，人數最多的一年。

邱品齊表示，國人赴韓醫美最常做電音波、肉毒等微整形，也有不少隆鼻、削骨等侵入性高的手術，臨床上常遇到旅外醫美，返台才出現副作用，如肉毒施打過多、傷口潰爛等，「健保不該為這些醫美事故擦屁股」。

他認為，海外醫美後續醫療若要採取代位求償，實務上確實有困難，但政府不該因實務執行困難，就不朝此方向思考，同時也應讓國人瞭解赴海外醫美的風險，有些手術恢復期需要三個月至半年以上，期間一旦感染，恐得不償失。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，海外醫美事故代位求償難度高，若能提升國內醫美品質，國人反而更有信心選擇國內醫美，贊同衛福部目前的規畫，盼新制上路後，能持續監測醫美事故是否有減少，若仍無法遏止亂象，應再調升醫美門檻。

醫美 健保 南韓 衛福部 手術

