全真瑜珈突關 北市受理申訴738件：先保住會員費

新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」6月初付不出薪資，爆勞資糾紛，調解失利後，本月北北桃有6間無預警停業或調整開業時間。全真坦言資金周轉困難致薪資短缺，部分場館人力不足暫停營業或縮減服務；正與員工協調恢復營運，並積極爭取股東資金挹注。

全真會員4萬852人，北市就超過一半。北市府截至昨天受理消費爭議申訴案738件，將依違反消保法先開罰3萬元；另請陽信銀行協助確保履約保證金2億1200萬元，避免挪用，也暫緩移轉信託財產給全真公司；業者須於9月30日前提出具體營運計畫、退費及補（賠）償消費者計畫與期程，逾期未處理將再依行政程序處置。

全真公司強調尚未進入破產或清算程序。法務局指出，業者本周多次半夜緊急更改分店服務時間，違反「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」，應依約定方式通知消費者並公告。體育局說，將函請運動部及金融監督管理委員會釐清。

勞動局說明，全真公司今年6月5日有14名勞工向勞動局申請勞資爭議調解，爭議事項為遲付工資、資遣費及開立非自願離職證明等事項，但因雙方歧見過大，調解不成立。會議中，全真公司並不否認有遲付工資的情事；勞動局釐清，遲付工資即使未少付，仍違反勞基法規定。