首波連假 墾丁小琉球遊客滿滿 旅宿業樂

今年底多了個連假，首波教師節連假，南部墾丁、小琉球湧進大批遊客，訂房率接近滿房，讓許多旅遊業者直呼「大補丸」。反觀花東地區、桃園市拉拉山北橫風景區因遭樺加沙颱風受創，國旅呈現兩樣情，南橫旅宿業者嘆「短時內無法恢復」，花蓮則因救災人員、志工湧入，訂房率先跌後升，增至7至8成。

連假首日，南台灣的墾丁、小琉球都感受到人潮明顯回溫。墾丁福華飯店總經理張積光說，教師節連假首兩日訂房率達8、9成，接下來的中秋、國慶光及光復節連假，訂房率也都不錯，國慶連假已達9成。

屏東縣民宿協會理事長余松華說，多這幾個連假，對國旅幫助不小。琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗說，今年暑假小琉球遊客數比去年約減少2到3成，還好有9、10月幾個連假補回來，暑假假期長，不少遊客選擇出國，這種3天短期連假反而有助國旅。

不過，日前樺加沙颱風重創花東地區，尤其是南橫因災情衝擊交通，不少住房退訂，市區星級飯店受惠於團客及回頭客，尚有8成訂房率，中小型旅館及民宿平均僅5成。台東縣旅館商業同業公會理事長高泉傑坦言，教師節台東旅宿業訂房平淡，中秋及雙十國慶稍有起色，盼晚鳥族能拉抬業績。

「這次交通災損真的很慘，短時間無法恢復。」南橫旅宿業者坦言，本來連假還有5、6成訂房，被樺加沙這麼一搞，幾乎退訂光了。

光復鄉因堰塞湖洪患重創，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，有些遊客取消訂房，住宿率下滑約3成，但來自各縣市政府協助救災及復建人員，還有很多志工犧牲連假來幫忙，反使連假住宿率提高到7至8成。

不過，張琄菡說，很多房間都沒收錢或只收很少的錢，行政院推出「安心住宿」方案，災民可免費住7天，必要再延長7天，業者配合政府愛心價，預估災後復原約需一個月。

張無奈地說，地震後慘澹經營，好不容易等到連假，期待能有一絲曙光，未料卻又遇上洪災。

桃園市拉拉山北橫風景區民宿這波連假住房率約6成，比預估少約2成，業者說，樺沙加颱風帶來大雨，北橫33至34公里羅浮往榮華壩路段坍方，只整點單向放行，遊客多數打消上山念頭。

至於宜蘭縣，宜蘭縣旅館商業同業公會理事長王文新說，連假前幾天，宜蘭訂房住宿約8至9，還算不錯。