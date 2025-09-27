國外醫美副作用 回台治療健保不該給付？專家：跨海代位求償有難度

醫美事故頻傳，衛福部長石崇良日前指出，未來醫美衍生事故後續治療，健保不予給付。不過，不少民眾會赴國外接受醫美手術，尤其南韓對外國人醫美費用免稅政策年底將結束，預期引發一波赴國外醫美潮。專家指出，在國外接受醫美手術失敗，卻回台「收尾」的民眾，健保若要代位求償，跨海官司有執行難度，要不予給付，也有法源、認定問題，目前只能呼籲民眾出國前務必三思。

新光醫院副院長洪子仁指出，衛福部針對不同程度醫美手術，要求專科醫師訓練資格，較簡易手術需要畢業後一般醫學訓練至少2年才能執行，低風險侵入手術需有大外科資格，高風險手術如大面積減脂手術等，需有專科醫師執照，此舉可確保醫美療程品質及安全，醫界高度肯定，畢竟現在不做限制的情況下，已導致醫美意外頻傳。

洪子仁表示，也有專家建議應提高前述標準，再加嚴執行醫美醫師資格限制，但他認為，依衛福部目前規劃的標準，應有助防止或減少醫美療程意外風險，建議先依此標準上路執行，同時持續監測國內醫美意外事件是否減少，若相關數據顯示，現行標準仍無法防範醫美亂象，屆時可再考慮調升標準。

另，洪子仁建議，未來法規落實時，除依風險層級有不同管理機制外，也要透過訓練認證，除既有整形外科、皮膚科等部定專科訓練，也應建立跨科別醫美專業課程、認證制度，藉此確保醫師具備麻醉、急救、感染控制等能力，同時應要求診所符合設備、緊急應變及轉診流程規範，並由衛福部與地方衛生局定期稽核。

衛福部目前規畫，將對國內醫美意外衍生醫療服務，採代位求償要求執行醫美的診所付錢，有專家建議，赴國外醫美發生事故者，回台接受醫療費用，健保也應「不給付」。洪子仁說，在本國範圍內代位求償沒有問題，但民眾赴國外接受醫美療程，回到國內醫院收尾或因意外接受治療，政府恐難跨國代位求償，實際執行上難度較高。

除代位求償，另一種方式是直接對在國外接受醫美療程，回台治療的民眾，其治療費用不予給付。不過，洪子仁說， 民眾回國後，因醫美療程副作用或合併症需要在醫院就醫，除非有法源明文規定，否則要限制健保給付會有困難，加上如何界定民眾是在國外醫美產生的後遺症，在認定上也有難度，現階段只能呼籲民眾審慎評估，不要因為價格低廉，就忽略風險，選擇跨國接受醫美療程。