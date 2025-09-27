快訊

醫美意外健保代位求償 醫改會憂淪「紙上勝訴」應推強制責任險

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良日前指出，未來醫美衍生事故後續治療，健保不予給付。記者林伯東／攝影
衛福部長石崇良日前指出，未來醫美衍生事故後續治療，健保不予給付。記者林伯東／攝影

衛福部擬針對醫美事故衍生治療採健保代位求償，即要求醫美診所向全民健保支付治療所需費用。醫改會指出，「健保法」規範代位求償對象，包括交通、食安等，均有強制責任險作為配套，醫美診所並無強制責任險制度，加上醫療訴訟曠日廢時，恐讓代位求償淪為「紙上勝訴」，健保無法獲得實質金額。

醫改會執行長林雅惠說，醫美意外與「健保法」第95條代位求償項目如交通事故、食安事件等性質不同，醫美涉及醫療行為，在責任歸屬認定上較為困難，醫美意外是醫療疏失還是醫療風險，需有認定機制作為配套，健保署須投入更多資源，且醫療、司法均為高度專業領域，醫療訴訟曠日廢時，最長紀錄一個訴訟就打了20年，要藉代位求償解健保財務困境，可謂緩不濟急。

健保署代位求償項目，包括食品安全、交通事故，都有強制責任險要求，駕駛人有汽車機車強制責任險，食品業者依「食安法」需投保產品責任險。林雅惠說，強制責任險讓求償時不會因肇事者財力問題，導致雖勝訴但款項無法回收，但近期發生的醫美案件，診所負責人就自稱無力賠償，甚至一再要求降保，醫美代位求償要成功，一定要搭配「強制醫療責任險」制度。

林雅惠說，醫美代位求償制度設計，是基於「不當醫療行為」應代位求償，這不該只針對醫美，市面上許多高風險醫療項目，與醫美相同，屬於非必要醫療行為，這些項目四散不同科別，牙科的「微笑曲線」矯正即是一例，這些高額、高風險且非必要醫療項目，也應思考是否比照醫美，衍生醫療服務時採代位求償。

另，林雅惠指出，醫美代位求償制度若上路，恐會反映在醫美診所收費上，診所為加入保險，成本增加，恐轉嫁消費者，提高收費金額，且萬一民眾真的遇上醫美事故，診所擔心遭求償，恐會傾向認定事故是風險而非疏失，讓受害者更難主張訴求，不過，醫療事故認定本就有困難，去年「醫預法」上路後，不少地方政府不受理醫美糾紛，而是將其歸類為消費糾紛。

