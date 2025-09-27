北美館兒藝中心新展 舊衣服搖身一變為作品

以「痕跡」為主軸，北美館兒童藝術教育中心今天起推出新展覽，讓小朋友能透過創作重新認識生活中的痕跡，像是藝術家蕭禹琦募集舊衣服，並將其重新拼裝為小朋友可玩耍的作品「蔓延攀爬」。

展覽「痕跡悄悄話」由台北市立美術館策展人郭姿瑩策劃，並邀請法國藝術家戴爾芬．普伊耶（Delphine Pouille），以及台灣藝術家劉書妤與蕭禹琦共同參與，展出作品涵蓋立體、陶土、錄像與空間裝置等多元形式。

北美館透過新聞稿表示，策展靈感源自於日常中不經意留下的痕跡，像是床單的褶痕、地上的腳印、揉成一團的紙張，或衣物上的汙漬等，這些微小細節，悄悄地訴說著生活的軌跡。「痕跡悄悄話」透過多元媒材轉化這些線索，引導觀眾思索痕跡在個人記憶與集體經驗中的連結。

像是普伊耶關注身體在進行中所留下的痕跡，透過拓印與立體造型將瞬間的姿態轉化為凝結的形象。作品「軀幹」和「憂慮」皆取材自引體向上的動作，呈現身體奮力的狀態；「敏捷#4」則表現身體伏倒在橫桿上，彷彿摔倒或是力竭的瞬間。

蕭禹琦的「蔓延攀爬」則是觀眾可參與的限地製作，也是藝術家為回應展覽創作的委託新作，她將舊衣剪開、編織，重構為自牆面垂降到地面、如同瀑布般的布料地景，視覺上極具張力。而錄像作品「棉被山景」則源自她每天為起床後凌亂的棉被拍照，不斷變化的「棉被山」也將時間流動轉化為影像。

劉書妤在作品「漫遊者：地理」以陶土版畫組構出城市風景，讓平凡場景成為獨特痕跡；還有作品「裊裊：或者目送一顆蘋果」，源自她參加外公告別式體悟，以蘋果象徵時間與記憶，從新鮮到腐壞的過程，映照出生命的脆弱與無常。

「痕跡悄悄話」展覽自今天起於北美館兒藝中心展出至2026年2月22日。