快訊

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

「不用感謝政府任何回應」花蓮風災發言遭炎上 家家開唱狀況曝光

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

北美館兒藝中心新展 舊衣服搖身一變為作品

中央社／ 台北27日電

以「痕跡」為主軸，北美館兒童藝術教育中心今天起推出新展覽，讓小朋友能透過創作重新認識生活中的痕跡，像是藝術家蕭禹琦募集舊衣服，並將其重新拼裝為小朋友可玩耍的作品「蔓延攀爬」。

展覽「痕跡悄悄話」由台北市立美術館策展人郭姿瑩策劃，並邀請法國藝術家戴爾芬．普伊耶（Delphine Pouille），以及台灣藝術家劉書妤與蕭禹琦共同參與，展出作品涵蓋立體、陶土、錄像與空間裝置等多元形式。

北美館透過新聞稿表示，策展靈感源自於日常中不經意留下的痕跡，像是床單的褶痕、地上的腳印、揉成一團的紙張，或衣物上的汙漬等，這些微小細節，悄悄地訴說著生活的軌跡。「痕跡悄悄話」透過多元媒材轉化這些線索，引導觀眾思索痕跡在個人記憶與集體經驗中的連結。

像是普伊耶關注身體在進行中所留下的痕跡，透過拓印與立體造型將瞬間的姿態轉化為凝結的形象。作品「軀幹」和「憂慮」皆取材自引體向上的動作，呈現身體奮力的狀態；「敏捷#4」則表現身體伏倒在橫桿上，彷彿摔倒或是力竭的瞬間。

蕭禹琦的「蔓延攀爬」則是觀眾可參與的限地製作，也是藝術家為回應展覽創作的委託新作，她將舊衣剪開、編織，重構為自牆面垂降到地面、如同瀑布般的布料地景，視覺上極具張力。而錄像作品「棉被山景」則源自她每天為起床後凌亂的棉被拍照，不斷變化的「棉被山」也將時間流動轉化為影像。

劉書妤在作品「漫遊者：地理」以陶土版畫組構出城市風景，讓平凡場景成為獨特痕跡；還有作品「裊裊：或者目送一顆蘋果」，源自她參加外公告別式體悟，以蘋果象徵時間與記憶，從新鮮到腐壞的過程，映照出生命的脆弱與無常。

「痕跡悄悄話」展覽自今天起於北美館兒藝中心展出至2026年2月22日。

藝術家 朋友 觀眾

延伸閱讀

影／潮藝術點亮基隆山海城 19組藝術家打造無牆美術館

台灣藝術家作品登捷克插畫藝術節 細膩探討脆弱面貌

不丹、尼泊爾藝術作來台！南美館「宇宙迷宮」聚焦喜瑪拉雅文化、信仰與當代語境

藝術家謝省民受邀天主教梵蒂岡版畫展 展現台灣文化魅力

相關新聞

連假高溫烤番薯！午後雷陣雨連2天擴大 下周六熱帶擾動恐生成

明（28）日是教師節連假第二天，中央氣象署今（27）日表示，教師節連假期間，各地持續高溫炎熱，白天陽光普照，但午後雷陣雨的...

教師節連假次日恐依舊塞！國道地雷路段出爐 11項疏導措施看這裡

明（28）日為教師節連續假期第2日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中...

要先保護自己！花蓮湧現鏟子超人 疾管署籲要「戴口罩」防類鼻疽

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，今起是教師節連假的第一天，不少民眾自發性帶鏟子赴災區救災，被譽為「鏟子超人」。疾...

花蓮遇堰塞湖溢流洪患 1原因中秋連假住宿率逾7成

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患，引發遊客訂房紛紛取消，不過這幾天湧入大批志工、救災人員，還有中央推出「安心住宿」方案，業者表示，...

教師、中秋、國慶三連假「水金九恐塞爆」 無人機首度空中疏導

教師節、中秋節、國慶日三個連假即將到來，瑞芳警分局水金九地區估計有大量觀光人潮，今年首度啟用無人機「空中鷹眼」，即時調度...

妻癌逝後6年自己也罹癌…摘20%肺葉肺葉走路就會喘 他靠運動重拾健康

57歲黃先生妻子8年前乳癌過世，2年前健康檢查發現罹患肺腺癌，手術拿掉五分之一肺葉後覺得喘，經醫師介紹接觸台灣抗癌協會開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。