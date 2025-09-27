花蓮遇堰塞湖溢流洪患 1原因中秋連假住宿率逾7成

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患，引發遊客訂房紛紛取消，不過這幾天湧入大批志工、救災人員，還有中央推出「安心住宿」方案，業者表示，中秋連假住宿率有七、八成，但「有收錢的沒多少」，或以愛心價提供住宿；至於宜蘭在連假前幾天訂房衝上來，住宿率約八至九成，整體狀況還不錯。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，光復鄉發生堰塞湖水患的一、兩天，的確有些遊客取消訂房，導致整體住宿率下滑約三成，但後來看到台灣人的愛心，來自各縣市政府協助救災及復建人員，還有很多志工利用連假來幫忙，反而使連假住宿率提高到七至八成。

不過，張琄菡說，很多房間都沒有收錢或只收很少的錢，加上行政院推出「安心住宿」方案，災民可免費住7天，必要再延長7天，業者免費提供災民住宿，日後再向政府申請費用，雙人房可以申請1000元，3人房大約1500元，這都是業者配合政府愛心價，預估災後復原約需一個月。

張琄菡無奈說，花蓮業者在0403地震後，慘澹經營，好不容易等到10月有中秋連假、雙十節等假日，期待能有一絲曙光，未料卻又遭到水災，災情集中在光復鄉，其他鄉鎮市都還好。

至於宜蘭縣中秋節連假住宿，根據宜蘭縣旅館商業同業公會理事長王文新表示，在連假前幾天，宜蘭的訂房住宿有拉了起來，大約八至九成，還算不錯。