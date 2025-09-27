快訊

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

「不用感謝政府任何回應」花蓮風災發言遭炎上 家家開唱狀況曝光

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮遇堰塞湖溢流洪患 1原因中秋連假住宿率逾7成

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
花蓮洪災、大家獻愛心，來自各縣市政府協助救災及復建人員，還有很多志工利用連假幫忙清淤打掃，使得花蓮縣住宿率提高到七至八成，但是有收錢的房間沒多少。記者季相儒／攝影
花蓮洪災、大家獻愛心，來自各縣市政府協助救災及復建人員，還有很多志工利用連假幫忙清淤打掃，使得花蓮縣住宿率提高到七至八成，但是有收錢的房間沒多少。記者季相儒／攝影

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患，引發遊客訂房紛紛取消，不過這幾天湧入大批志工、救災人員，還有中央推出「安心住宿」方案，業者表示，中秋連假住宿率有七、八成，但「有收錢的沒多少」，或以愛心價提供住宿；至於宜蘭在連假前幾天訂房衝上來，住宿率約八至九成，整體狀況還不錯。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，光復鄉發生堰塞湖水患的一、兩天，的確有些遊客取消訂房，導致整體住宿率下滑約三成，但後來看到台灣人的愛心，來自各縣市政府協助救災及復建人員，還有很多志工利用連假來幫忙，反而使連假住宿率提高到七至八成。

不過，張琄菡說，很多房間都沒有收錢或只收很少的錢，加上行政院推出「安心住宿」方案，災民可免費住7天，必要再延長7天，業者免費提供災民住宿，日後再向政府申請費用，雙人房可以申請1000元，3人房大約1500元，這都是業者配合政府愛心價，預估災後復原約需一個月。

張琄菡無奈說，花蓮業者在0403地震後，慘澹經營，好不容易等到10月有中秋連假、雙十節等假日，期待能有一絲曙光，未料卻又遭到水災，災情集中在光復鄉，其他鄉鎮市都還好。

至於宜蘭縣中秋節連假住宿，根據宜蘭縣旅館商業同業公會理事長王文新表示，在連假前幾天，宜蘭的訂房住宿有拉了起來，大約八至九成，還算不錯。

花蓮洪災、大家獻愛心，來自各縣市政府協助救災及復建人員，還有很多志工利用連假幫忙清淤打掃，使得花蓮縣住宿率提高到七至八成，但是有收錢的房間沒多少。記者季相儒／攝影
花蓮洪災、大家獻愛心，來自各縣市政府協助救災及復建人員，還有很多志工利用連假幫忙清淤打掃，使得花蓮縣住宿率提高到七至八成，但是有收錢的房間沒多少。記者季相儒／攝影
花蓮洪災、大家獻愛心，來自各縣市政府協助救災及復建人員，還有很多志工利用連假幫忙清淤打掃，使得花蓮縣住宿率提高到七至八成，但是有收錢的房間沒多少。記者季相儒／攝影
花蓮洪災、大家獻愛心，來自各縣市政府協助救災及復建人員，還有很多志工利用連假幫忙清淤打掃，使得花蓮縣住宿率提高到七至八成，但是有收錢的房間沒多少。記者季相儒／攝影

住宿 連假 中秋節 堰塞湖 光復鄉

延伸閱讀

網曝花蓮災區賑災建議改捐「太陽餅」 台中人送暖800盒、物資直送花蓮

鍾欣凌杜詩梅出錢出力安裝「影后澡間」 助花蓮光復災民「洗去污泥疲憊」

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

「這裡是我們的根」父子檔返鄉助清災 台東年輕人棄連假赴花蓮救災

相關新聞

連假高溫烤番薯！午後雷陣雨連2天擴大 下周六熱帶擾動恐生成

明（28）日是教師節連假第二天，中央氣象署今（27）日表示，教師節連假期間，各地持續高溫炎熱，白天陽光普照，但午後雷陣雨的...

教師節連假次日恐依舊塞！國道地雷路段出爐 11項疏導措施看這裡

明（28）日為教師節連續假期第2日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中...

要先保護自己！花蓮湧現鏟子超人 疾管署籲要「戴口罩」防類鼻疽

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，今起是教師節連假的第一天，不少民眾自發性帶鏟子赴災區救災，被譽為「鏟子超人」。疾...

花蓮遇堰塞湖溢流洪患 1原因中秋連假住宿率逾7成

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患，引發遊客訂房紛紛取消，不過這幾天湧入大批志工、救災人員，還有中央推出「安心住宿」方案，業者表示，...

教師、中秋、國慶三連假「水金九恐塞爆」 無人機首度空中疏導

教師節、中秋節、國慶日三個連假即將到來，瑞芳警分局水金九地區估計有大量觀光人潮，今年首度啟用無人機「空中鷹眼」，即時調度...

妻癌逝後6年自己也罹癌…摘20%肺葉肺葉走路就會喘 他靠運動重拾健康

57歲黃先生妻子8年前乳癌過世，2年前健康檢查發現罹患肺腺癌，手術拿掉五分之一肺葉後覺得喘，經醫師介紹接觸台灣抗癌協會開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。