教師、中秋、國慶三連假「水金九恐塞爆」 無人機首度空中疏導

教師節、中秋節、國慶日三個連假即將到來，瑞芳警分局水金九地區估計有大量觀光人潮，今年首度啟用無人機「空中鷹眼」，即時調度警力疏導車潮。

明天是教師節連續假期，警方估瑞芳地區會有觀光人潮，尤其前往九份、金瓜石及濱海公路沿線的車輛，易造成交通大打結。為確保連假期間交通順暢，今年首度啟用無人機協助交通管制，並結合勤務指揮中心的即時調度，有效預防及疏解可能發生的嚴重壅塞。

警方說，傳統地面巡邏受限於地形及視線，難以全面掌握路況變化，特別是在蜿蜒山路。此次交通疏導，無人機將扮演關鍵角色。

無人機會從制高點巡航拍攝，並將即時影像回傳至勤務指揮中心，如同開啟「空中鷹眼」，可鳥瞰九份老街周邊停車場、台2線北部濱海公路等重點路段的車流狀況、停車格使用率及潛在回堵點。

透過無人機提供的精準即時影像，勤務指揮中心能迅速判斷車流趨勢，並即時調派警力。當影像顯示某路段車流趨緩或停車場即將飽和時，指揮中心立即透過無線電通知前方警力，提前實施分流管制或引導車輛至替代停車場，有效避免車陣在入口處或狹窄路段回堵。

警方認為，針對零星交通事故或違規停車所造成的壅塞，無人機定位快速且精準，能即刻引導最近員警前往處理，大幅縮短排除障礙時間。

警方表示，「透過無人機技術，交通管理已從被動處理轉為主動預防，不僅節省人力，交通疏導也會更有效率。