快訊

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

「不用感謝政府任何回應」花蓮風災發言遭炎上 家家開唱狀況曝光

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

教師、中秋、國慶三連假「水金九恐塞爆」 無人機首度空中疏導

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
教師、中秋、國慶三連假水金九恐塞爆，警將動用無人機空中疏導。圖／警方提供
教師、中秋、國慶三連假水金九恐塞爆，警將動用無人機空中疏導。圖／警方提供

教師節、中秋節、國慶日三個連假即將到來，瑞芳警分局水金九地區估計有大量觀光人潮，今年首度啟用無人機「空中鷹眼」，即時調度警力疏導車潮。

明天是教師節連續假期，警方估瑞芳地區會有觀光人潮，尤其前往九份金瓜石及濱海公路沿線的車輛，易造成交通大打結。為確保連假期間交通順暢，今年首度啟用無人機協助交通管制，並結合勤務指揮中心的即時調度，有效預防及疏解可能發生的嚴重壅塞。

警方說，傳統地面巡邏受限於地形及視線，難以全面掌握路況變化，特別是在蜿蜒山路。此次交通疏導，無人機將扮演關鍵角色。

無人機會從制高點巡航拍攝，並將即時影像回傳至勤務指揮中心，如同開啟「空中鷹眼」，可鳥瞰九份老街周邊停車場、台2線北部濱海公路等重點路段的車流狀況、停車格使用率及潛在回堵點。

透過無人機提供的精準即時影像，勤務指揮中心能迅速判斷車流趨勢，並即時調派警力。當影像顯示某路段車流趨緩或停車場即將飽和時，指揮中心立即透過無線電通知前方警力，提前實施分流管制或引導車輛至替代停車場，有效避免車陣在入口處或狹窄路段回堵。

警方認為，針對零星交通事故或違規停車所造成的壅塞，無人機定位快速且精準，能即刻引導最近員警前往處理，大幅縮短排除障礙時間。

警方表示，「透過無人機技術，交通管理已從被動處理轉為主動預防，不僅節省人力，交通疏導也會更有效率。

教師、中秋、國慶三連假水金九恐塞爆，警將動用無人機空中疏導。圖／警方提供
教師、中秋、國慶三連假水金九恐塞爆，警將動用無人機空中疏導。圖／警方提供
教師、中秋、國慶三連假水金九恐塞爆，警將動用無人機空中疏導。圖／警方提供
教師、中秋、國慶三連假水金九恐塞爆，警將動用無人機空中疏導。圖／警方提供
教師、中秋、國慶三連假水金九恐塞爆，警將動用無人機空中疏導。圖／警方提供
教師、中秋、國慶三連假水金九恐塞爆，警將動用無人機空中疏導。圖／警方提供

教師節 停車場 連假 連續假期 國定假日 老街 九份 金瓜石 瑞芳

延伸閱讀

連假高溫烤番薯！午後雷陣雨連2天擴大 下周六熱帶擾動恐生成

墾丁、小琉球湧人潮 業者笑了：9、10月連假國旅如吃「大補丸」

教師節連假首日 國5南下壅塞

交通尚在重建⋯花蓮慈濟無人機送藥至光復鄉部落 救治痛風男村民

相關新聞

連假高溫烤番薯！午後雷陣雨連2天擴大 下周六熱帶擾動恐生成

明（28）日是教師節連假第二天，中央氣象署今（27）日表示，教師節連假期間，各地持續高溫炎熱，白天陽光普照，但午後雷陣雨的...

教師節連假次日恐依舊塞！國道地雷路段出爐 11項疏導措施看這裡

明（28）日為教師節連續假期第2日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中...

要先保護自己！花蓮湧現鏟子超人 疾管署籲要「戴口罩」防類鼻疽

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，今起是教師節連假的第一天，不少民眾自發性帶鏟子赴災區救災，被譽為「鏟子超人」。疾...

花蓮遇堰塞湖溢流洪患 1原因中秋連假住宿率逾7成

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患，引發遊客訂房紛紛取消，不過這幾天湧入大批志工、救災人員，還有中央推出「安心住宿」方案，業者表示，...

教師、中秋、國慶三連假「水金九恐塞爆」 無人機首度空中疏導

教師節、中秋節、國慶日三個連假即將到來，瑞芳警分局水金九地區估計有大量觀光人潮，今年首度啟用無人機「空中鷹眼」，即時調度...

妻癌逝後6年自己也罹癌…摘20%肺葉肺葉走路就會喘 他靠運動重拾健康

57歲黃先生妻子8年前乳癌過世，2年前健康檢查發現罹患肺腺癌，手術拿掉五分之一肺葉後覺得喘，經醫師介紹接觸台灣抗癌協會開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。