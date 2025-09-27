連假高溫烤番薯！午後雷陣雨連2天擴大 下周六熱帶擾動恐生成

明（28）日是教師節連假第二天，中央氣象署今（27）日表示，教師節連假期間，各地持續高溫炎熱，白天陽光普照，但午後雷陣雨的範圍將逐日擴大。預計28、29日山區及中南部地區午後均有短暫雷陣雨，30日則進一步影響至西半部，提醒民眾外出務必攜帶雨具，並注意午後天氣突變。

根據氣象署預報，28日白天各地高溫普遍落在33至35度間，北部與花東低溫約25、26度，中南部則落在25至27度。中午過後，山區及中南部午後有雷雨機會，北海岸及東半部偶有零星短暫雨。29日雷雨範圍擴大，西半部多處午後皆可能出現雷陣雨，雨勢局部偏大；30日情況類似，南部午後對流旺盛，西半部清晨亦有零星短暫降雨。

氣象署提醒，午後雷雨發生時，下游溪流可能因上游強降雨而水位驟升，民眾應避免在河邊或溪谷活動，以策安全。此外，28、29日東南部沿海及恆春半島受長浪影響，海邊活動需特別注意安全。