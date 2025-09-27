連假高溫烤番薯！午後雷陣雨連2天擴大 下周六熱帶擾動恐生成
明（28）日是教師節連假第二天，中央氣象署今（27）日表示，教師節連假期間，各地持續高溫炎熱，白天陽光普照，但午後雷陣雨的範圍將逐日擴大。預計28、29日山區及中南部地區午後均有短暫雷陣雨，30日則進一步影響至西半部，提醒民眾外出務必攜帶雨具，並注意午後天氣突變。
根據氣象署預報，28日白天各地高溫普遍落在33至35度間，北部與花東低溫約25、26度，中南部則落在25至27度。中午過後，山區及中南部午後有雷雨機會，北海岸及東半部偶有零星短暫雨。29日雷雨範圍擴大，西半部多處午後皆可能出現雷陣雨，雨勢局部偏大；30日情況類似，南部午後對流旺盛，西半部清晨亦有零星短暫降雨。
氣象署提醒，午後雷雨發生時，下游溪流可能因上游強降雨而水位驟升，民眾應避免在河邊或溪谷活動，以策安全。此外，28、29日東南部沿海及恆春半島受長浪影響，海邊活動需特別注意安全。
展望10月初，氣象署指出，受到季風及熱帶系統的共同作用，下周末在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，不排除進一步增強為熱帶性低氣壓甚至颱風。雖然目前距離台灣仍遠，路徑與強度尚待觀察，但提醒民眾持續關注最新氣象資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言