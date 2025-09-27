快訊

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

連假高溫烤番薯！午後雷陣雨連2天擴大 下周六熱帶擾動恐生成

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中央氣象署今（27）日表示，教師節連假期間，各地持續高溫炎熱，白天陽光普照，但午後雷陣雨的範圍將逐日擴大。聯合報系資料照
中央氣象署今（27）日表示，教師節連假期間，各地持續高溫炎熱，白天陽光普照，但午後雷陣雨的範圍將逐日擴大。聯合報系資料照

明（28）日是教師節連假第二天，中央氣象署今（27）日表示，教師節連假期間，各地持續高溫炎熱，白天陽光普照，但午後雷陣雨的範圍將逐日擴大。預計28、29日山區及中南部地區午後均有短暫雷陣雨，30日則進一步影響至西半部，提醒民眾外出務必攜帶雨具，並注意午後天氣突變。

根據氣象署預報，28日白天各地高溫普遍落在33至35度間，北部與花東低溫約25、26度，中南部則落在25至27度。中午過後，山區及中南部午後有雷雨機會，北海岸及東半部偶有零星短暫雨。29日雷雨範圍擴大，西半部多處午後皆可能出現雷陣雨，雨勢局部偏大；30日情況類似，南部午後對流旺盛，西半部清晨亦有零星短暫降雨。

氣象署提醒，午後雷雨發生時，下游溪流可能因上游強降雨而水位驟升，民眾應避免在河邊或溪谷活動，以策安全。此外，28、29日東南部沿海及恆春半島受長浪影響，海邊活動需特別注意安全。

展望10月初，氣象署指出，受到季風及熱帶系統的共同作用，下周末在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，不排除進一步增強為熱帶性低氣壓甚至颱風。雖然目前距離台灣仍遠，路徑與強度尚待觀察，但提醒民眾持續關注最新氣象資訊。

午後雷雨連2天擴大，下周六熱帶擾動醞釀。圖／氣象署提供
午後雷雨連2天擴大，下周六熱帶擾動醞釀。圖／氣象署提供

氣象署 教師節 雷雨

延伸閱讀

墾丁、小琉球湧人潮 業者笑了：9、10月連假國旅如吃「大補丸」

教師節連假首日 國5南下壅塞

教師節連假首日往墾丁、小琉球遊客多 警方實施調撥車道

教師節連假首日蘇花交通順暢 非救災車輛請勿進入光復鄉災區

相關新聞

連假高溫烤番薯！午後雷陣雨連2天擴大 下周六熱帶擾動恐生成

明（28）日是教師節連假第二天，中央氣象署今（27）日表示，教師節連假期間，各地持續高溫炎熱，白天陽光普照，但午後雷陣雨的...

要先保護自己！花蓮湧現鏟子超人 疾管署籲要「戴口罩」防類鼻疽

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，今起是教師節連假的第一天，不少民眾自發性帶鏟子赴災區救災，被譽為「鏟子超人」。疾...

國內乳癌病人年增逾1.7萬人 醫：規律運動可降4成死亡率

乳癌為全球女性最常見癌症，世衛組織轄下研究機構統計，2022年女性乳癌個案新增230萬人，我國衛福部最新癌症登記報告指出...

未來1周高溫酷熱 何時降溫、是否有颱風？氣象署給答案

今天各地大致是多雲到晴的天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，只有午後南部地區有午後雷陣雨，未來1周受到太平洋高...

明國道南北向都有易塞路段 11項疏導措施要注意

明日(9/28)為教師節連續假期第2日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中...

妻癌逝後6年自己也罹癌…摘20%肺葉肺葉走路就會喘 他靠運動重拾健康

57歲黃先生妻子8年前乳癌過世，2年前健康檢查發現罹患肺腺癌，手術拿掉五分之一肺葉後覺得喘，經醫師介紹接觸台灣抗癌協會開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。