妻癌逝後6年自己也罹癌…摘20%肺葉肺葉走路就會喘 他靠運動重拾健康

57歲黃先生妻子8年前乳癌過世，2年前健康檢查發現罹患肺腺癌，手術拿掉五分之一肺葉後覺得喘，經醫師介紹接觸台灣抗癌協會開始運動，身體逐漸好轉「甚至更健康」，上山下海樣樣來，除已完成單車環島1100公里外，明天更要挑戰泳渡日月潭，讓人生過得更精彩。

黃先生表示，2年前檢查出肺腺癌後，拿掉如肉圓般大小的肺葉，術後身體雖逐漸轉好，但只要走幾步路就會喘，當時的主治醫師、馬偕紀念醫院副院長、台灣抗癌協會理事長黃文傑告訴他，只要多運動就能改善症狀。

因為醫師的一句話，黃先生開始嘗試運動，並於今年挑戰單車環島活動，該活動得連騎腳踏車10天，路程長達1100公里。他笑說，原本參加這項活動，根本沒想過可以要騎完全程，參加前還告訴自己，如果騎不動就上保母車，沒想到最後竟靠著意志力挑戰成功，後來還挑戰攻頂玉山，這是當初手術後想都沒想過的事，而明天他將挑戰泳渡日月潭。

黃先生鼓勵癌友們，生命故事可以依然精彩，即使生病還是能一起活動、一起運動，如同協會的口號「運動抗癌、癌症不來」，透過固定的回診與規律的作息，現在的肺活量愈來愈好，現在的他比過去更健康，如今既不用吃三高慢性藥物，睡眠也沒障礙，毋需吃安眠藥，成為同學中最健康的一位。

台灣抗癌協會長年推動「不倒騎士」圓夢公益活動，每年帶領癌友攀登玉山、橫渡日月潭、單車環台。今年除了發表「不倒騎士」第12屆紀念冊，完整記錄癌友與志工環台心路歷程，也將於11月舉辦第13屆單車環島，並於9月28日號召「不倒泳士」橫渡日月潭3300公尺，將由黃文傑與33位癌友共同完成壯舉。