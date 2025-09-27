日客來台破百萬人次提前1個月達標 成長速度超越去年

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
2025日本旅展(Tourism EXPO Japan 2025)日本市場代言人見面會合影，左起為交通部觀光署駐東京辦事處王紹旬所長、台灣觀光協會簡余晏會長、交通部觀光署陳玉秀署長、日本市場台灣觀光代言人妻夫木聰、台北駐大阪經濟文化辦事處洪英傑處長、交通部觀光署國際組黃怡平科長。圖／觀光署提供
交通部觀光署表示，今(114)年日本旅客來台人次初估已於本月25日突破100萬，比去(113)年在10月下旬達成的時間提早一個月，顯示日本市場來台熱度穩定成長。

觀光署表示，今年上半年整體來台旅客人次較去年同期成長10%，日本旅客也有逾11%的成長。而去年日本旅客來台突破100萬是發生在10月下旬，今年則提前在9月就已達成，不僅較去年同期成長，達成的速度也更快。

為積極行銷台灣觀光，觀光署長陳玉秀日前率團參加9月25日在名古屋舉行的日本旅展，台灣館以「Taiwan – Waves of Wonder」品牌為主題，結合觀光亮點、旅遊產品與互動體驗，吸引大批民眾參觀。剛續任台灣觀光日本市場代言人的日本人氣男星妻夫木聰也在26日與代表團在日本旅展合體，共同傳遞台灣多元旅遊魅力，代言人為台灣觀光所拍攝的宣傳影片也預計10月中旬在日本媒體露出。

觀光署表示，透過代言人喜愛台灣的形象，並結合美食、自然、文化及城市遊憩的全方位行銷，期盼在年內吸引更多日本旅客來訪，持續推升人數。

