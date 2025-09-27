日客來台破百萬人次提前1個月達標 成長速度超越去年
交通部觀光署表示，今(114)年日本旅客來台人次初估已於本月25日突破100萬，比去(113)年在10月下旬達成的時間提早一個月，顯示日本市場來台熱度穩定成長。
觀光署表示，今年上半年整體來台旅客人次較去年同期成長10%，日本旅客也有逾11%的成長。而去年日本旅客來台突破100萬是發生在10月下旬，今年則提前在9月就已達成，不僅較去年同期成長，達成的速度也更快。
為積極行銷台灣觀光，觀光署長陳玉秀日前率團參加9月25日在名古屋舉行的日本旅展，台灣館以「Taiwan – Waves of Wonder」品牌為主題，結合觀光亮點、旅遊產品與互動體驗，吸引大批民眾參觀。剛續任台灣觀光日本市場代言人的日本人氣男星妻夫木聰也在26日與代表團在日本旅展合體，共同傳遞台灣多元旅遊魅力，代言人為台灣觀光所拍攝的宣傳影片也預計10月中旬在日本媒體露出。
觀光署表示，透過代言人喜愛台灣的形象，並結合美食、自然、文化及城市遊憩的全方位行銷，期盼在年內吸引更多日本旅客來訪，持續推升人數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言