雙十連假北金加班機來了！322座位9月30日9點開搶

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
雙十連假經金門縣府與航空公司積極協調後，華信航空將於10月12日加開台北往金門雙向來回加班機各1班次，共提供322個座位，將於9月30日（星期二）上午9時起開放訂位。記者蔡家蓁／攝影
為體恤鄉親雙十連假返鄉需求，縣府啟動「加班機需求調查」與航空公司協調作業，全力爭取機位，讓返鄉不再1票難求。經過積極協調後，華信航空將於10月12日加開台北往金門雙向來回加班機各1班次，共提供322個座位，將於9月30日（星期二）上午9時起 正式開放訂位。

金門縣政府表示，今年雙十節連假機票第一波開賣後迅速售罄，為滿足尚未訂妥機位的鄉親返鄉需求，特別於9月13日至17日 啟動登記調查，結果顯示需求多集中於金門往返台北航線，縣府隨即展開與民航局及各航空公司的協調作業，最終在極短時間內促成雙十節加班機開航。

雙十加班機為10月12日台北飛往金門18點20分，返程金門往台北則是20點20分；縣府提醒，訂位成功後須於3日內完成開票，以免遭航空公司取消；此外，本次雙十節管制期間10月9日至13日加班機票將註明「限當日當班次有效」、「須於航班起飛前辦理退票」、「逾期作廢」等限制條款，避免重複訂位影響他人權益。

縣府呼籲鄉親務必事先訂妥機位，避免花時間在機場候補；搭機當日也請提早抵達機場並攜帶身分證件，確保返鄉行程順利，未來縣府也將依實際需求持續與航空公司協調，爭取更多加班機，讓更多鄉親在連假期間順利返鄉團聚。

