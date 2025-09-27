首屆食農教育大會開幕 卓榮泰：農業是立國根本

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
行政院長卓榮泰27日出席「第一屆食農教育大會」開幕典禮。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰27日出席「第一屆食農教育大會」開幕典禮時表示，農業是立國的根本、國家與社會發展最重要的一環，臺灣從農業社會轉型成為工業社會，並積極發展高科技產業，但沒有農業作為基礎，任何產業發展的基底都是空虛的。而《食農教育法》於2022年5月通過後，政府對於學校午餐及在地食材訂定許多規範，這也代表政府透過立法方式、政策推動，並結合農漁民與民間力量，讓大家既能吃得飽、吃得好，又能吃得健康。

卓榮泰表示，政府政策必須符合人民生活所需，同時臺灣作為國際社會的一分子，更應善盡國際責任。糧食安全、氣候變遷及永續農業一直是政府施政最高的工作目標之一，而聯合國永續發展目標所強調「零飢餓」、「責任消費」及「氣候行動」等概念，也與政府推動食農教育的目標宗旨非常契合。對此，教育部與農業部持續與學校溝通，全力推動營養午餐及健康飲食觀念；衛生福利部則推廣全民健康飲食習慣，鼓勵民眾儘量多食用全穀類雜糧，為國人身體健康帶來助益；環境部在後端倡導惜食及循環利用觀念，融入整體食農教育之中；文化部更致力將臺灣美食及文化推廣到國際，展現文化無所不在、無遠弗屆的力量。卓院長也感謝許多民間團體發揮極大影響力，從社區、農漁會、學校、企業、基金會、媒體等，都成為推動食農教育與美食文化的力量之一，進而促成今日能夠舉辦第一屆食農教育大會。

卓榮泰說，今年初，他參加「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」頒獎典禮時，也見證許多老師及學校將食農教育成功延伸到家庭與社區，未來希望進一步延伸到更多民間團體與中央地方機關，透過公私部門全力推動。卓院長強調，政府推動食農教育的政策及目標已定，相關預算及人力也有，具備推動此一重大公共政策的力量，而在場先進都是推動食農教育的堅兵，期盼與政府共同攜手合作，持續擴大推廣食農教育理念。卓榮泰強調，在實踐食農教育過程中，必須集結更多推動食農教育的夥伴，透過跨機關、跨領域共同合作，將食農教育的價值與理念澈底深植在國人心中。

