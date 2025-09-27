快訊

不只皮膚乾癢、便秘 熟齡女性還會因「秋燥」易怒 中醫建議這樣吃

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中醫師周慧雯說，秋天氣候乾燥，是「燥邪」當道的季節，中醫認為，一乾「氣」就不通，民眾容易喘、皮膚乾，也會出現便秘、氣色黯淡等情況。記者林琮恩／攝影
中醫師周慧雯說，秋天氣候乾燥，是「燥邪」當道的季節，中醫認為，一乾「氣」就不通，民眾容易喘、皮膚乾，也會出現便秘、氣色黯淡等情況。記者林琮恩／攝影

季節入秋，天氣轉趨乾燥，坊間有「一乾老三歲」說法。中醫師周慧雯說，秋天氣候乾燥，是「燥邪」當道的季節，中醫認為，一乾「氣」就不通，民眾容易喘、皮膚乾，也會出現便秘、氣色黯淡等情況，熟齡女性還會出現「氣陰兩虛」秋燥體質，變得易怒。針對秋燥現象，建議可多補充白木耳、黑芝麻、核桃等物，可幫助氣血循環，滋養補氣。

周慧雯表示，白木耳有「平民燕窩」之稱，可滋陰潤肺、養顏生津，針對皮膚乾燥，容易敏感泛紅體質民眾，可加強補充；黑芝麻則有「補肝腎、潤五臟」效果，針對秋燥體質、氣色較差民眾，提供「根本之氣」支持，讓皮膚修復水潤。另，秋季皮膚乾癢時，可按壓曲池、血海、三陰交三個穴道，每日按壓3至5分鐘，幫助緩解不適。

秋燥也容易導致肺部傷害。周慧雯指出，百合、梨子、杏仁都是清潤止咳的養肺食材，百合有養陰潤肺功效，加上梨子跟杏仁有幫助生津潤燥、清熱化痰，水梨有天然潤肺水果之稱，可與杏仁百合一起燉湯潤肺。可幫助呼吸道的穴道，則包括迎香、太淵穴、足三里，透過按摩可以調整肺與大腸氣機運行，幫助打通氣管、舒暢呼吸。

中醫觀念中，便秘可分氣虛、陰虛、肝鬱型3類。 周慧雯指，氣虛型便秘患者人會看裡來懶洋洋的，容易手腳冰冷；陰墟體質乾柴燒火，燥熱又皮膚乾癢，平常避免一些油炸、麻辣會愈吃愈躁的食物；肝鬱就是壓力大，情緒起伏比較大，會有胸悶、消化不良的問題。飲食方面，建議可多吃黑芝麻、香蕉、蜂蜜、牛蒡等，幫助通便、潤腸。

