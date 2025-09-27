要先保護自己！花蓮湧現鏟子超人 疾管署籲要「戴口罩」防類鼻疽

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，今起是教師節連假的第一天，不少民眾自發性帶鏟子赴災區救災，被譽為「鏟子超人」。疾管署發言人曾淑慧呼籲「救災前，得先保護好自己」，風災後易發生類鼻疽疫情，不只會透過接觸感染，也可能吸入性感染，鏟子超人協助清理時，除了要穿妥雨鞋、手套，也要戴上口罩，降低染疫風險。

「風災後，土壤中的類鼻疽桿菌比平常更容易暴露於地面，造成傳播」曾淑慧說，類鼻疽桿菌主要透過接觸受汙染的環境傳播，最常見的方式是皮膚傷口接觸到受病原菌汙染的土壤或積水，或是吸入受汙染的塵土、水滴。每次風災後，都會出現一波感染潮。

根據疾管署衛教資訊，類鼻疽的症狀表現差異大，不少染疫患者不會出現症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需盡速以適當抗生素治療。

根據國際上報告顯示，類鼻疽死亡率可達40%到75%，疾管署於2024年公布，國內近五年類鼻疽致死率則為4.5%。其中糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高。

遠赴花蓮縣光復鄉的「鏟子超人」中，不乏有長者，也有人表達身體不適，但為了救災也要搭車前往協助。曾淑慧表示，救災前，一定要先照顧好自己、保護好自己再照顧他人。協助前往清理家園的民眾，務必要穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

如果本身有慢性病患如糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等，救災時一定要佩戴口罩，避免吸入類鼻疽桿菌，若協助救災後，出現發燒、頭痛等病徵，一定要盡速就醫，並表明曾有接觸汙泥的情形。

另外，水災地區的蓄水池如遭汙水侵入，曾淑慧表示，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。