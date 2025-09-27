快訊

距300公尺！中央地方各設「救災大腦」 中央：台南也是、不要糾結

獨自難過也不喊苦！「3星座」超會一個人堅強 哭完照樣勇敢走

獨／清泉崗女士官遭「經國號戰機吸入削頭」喪命 檢方查無犯罪事證簽結

聽新聞
0:00 / 0:00

要先保護自己！花蓮湧現鏟子超人 疾管署籲要「戴口罩」防類鼻疽

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
各地志工湧入光復協助花蓮人清理家園，畫面令人動容。記者季相儒／攝影
各地志工湧入光復協助花蓮人清理家園，畫面令人動容。記者季相儒／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，今起是教師節連假的第一天，不少民眾自發性帶鏟子赴災區救災，被譽為「鏟子超人」。疾管署發言人曾淑慧呼籲「救災前，得先保護好自己」，風災後易發生類鼻疽疫情，不只會透過接觸感染，也可能吸入性感染，鏟子超人協助清理時，除了要穿妥雨鞋、手套，也要戴上口罩，降低染疫風險。

「風災後，土壤中的類鼻疽桿菌比平常更容易暴露於地面，造成傳播」曾淑慧說，類鼻疽桿菌主要透過接觸受汙染的環境傳播，最常見的方式是皮膚傷口接觸到受病原菌汙染的土壤或積水，或是吸入受汙染的塵土、水滴。每次風災後，都會出現一波感染潮。

根據疾管署衛教資訊，類鼻疽的症狀表現差異大，不少染疫患者不會出現症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需盡速以適當抗生素治療。

根據國際上報告顯示，類鼻疽死亡率可達40%到75%，疾管署於2024年公布，國內近五年類鼻疽致死率則為4.5%。其中糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高。

遠赴花蓮縣光復鄉的「鏟子超人」中，不乏有長者，也有人表達身體不適，但為了救災也要搭車前往協助。曾淑慧表示，救災前，一定要先照顧好自己、保護好自己再照顧他人。協助前往清理家園的民眾，務必要穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

如果本身有慢性病患如糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等，救災時一定要佩戴口罩，避免吸入類鼻疽桿菌，若協助救災後，出現發燒、頭痛等病徵，一定要盡速就醫，並表明曾有接觸汙泥的情形。

另外，水災地區的蓄水池如遭汙水侵入，曾淑慧表示，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。

居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。注意手部清潔，依「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟正確洗手，如無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。

不少民眾趁著教師節連假，自行帶著鏟子前往花蓮救災，被譽為「鏟子超人」，但疾管署也呼籲要做好自身的保護。圖／疾管署提供
不少民眾趁著教師節連假，自行帶著鏟子前往花蓮救災，被譽為「鏟子超人」，但疾管署也呼籲要做好自身的保護。圖／疾管署提供

類鼻疽 災後 口罩 疾管署

延伸閱讀

中央地方距300公尺各設救災「大腦」 中央：台南也是、不要糾結

花蓮災區清汙泥…宜蘭來了！出動29人、17輛清運機具挺進災區

花蓮光復急迫災後復原 雪隧開放救災車輛申請通行

滿目瘡痍的花蓮光復鄉 國軍第5作戰區跨區支援工兵群救災

相關新聞

要先保護自己！花蓮湧現鏟子超人 疾管署籲要「戴口罩」防類鼻疽

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水重創光復鄉，今起是教師節連假的第一天，不少民眾自發性帶鏟子赴災區救災，被譽為「鏟子超人」。疾...

國內乳癌病人年增逾1.7萬人 醫：規律運動可降4成死亡率

乳癌為全球女性最常見癌症，世衛組織轄下研究機構統計，2022年女性乳癌個案新增230萬人，我國衛福部最新癌症登記報告指出...

未來1周高溫酷熱 何時降溫、是否有颱風？氣象署給答案

今天各地大致是多雲到晴的天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，只有午後南部地區有午後雷陣雨，未來1周受到太平洋高...

雙十連假北金加班機來了！322座位9月30日9點開搶

為體恤鄉親雙十連假返鄉需求，縣府啟動「加班機需求調查」與航空公司協調作業，全力爭取機位，讓返鄉不再1票難求。經過積極協調...

首屆食農教育大會開幕 卓榮泰：農業是立國根本

行政院長卓榮泰27日出席「第一屆食農教育大會」開幕典禮時表示，農業是立國的根本、國家與社會發展最重要的一環，臺灣從農業社...

不只皮膚乾癢、便秘 熟齡女性還會因「秋燥」易怒 中醫建議這樣吃

季節入秋，天氣轉趨乾燥，坊間有「一乾老三歲」說法。中醫師周慧雯說，秋天氣候乾燥，是「燥邪」當道的季節，中醫認為，一乾「氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。