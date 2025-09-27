快訊

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

嘉縣免費篩檢發現1成兒童發展遲緩 專家籲：把握黃金期

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府社會局今早委託委託嘉義基督教醫院舉辦兒童發展早期療育宣導園遊會，鼓勵家長把握孩子發展黃金期。圖／嘉基提供
嘉義縣政府社會局今早委託委託嘉義基督教醫院舉辦兒童發展早期療育宣導園遊會，鼓勵家長把握孩子發展黃金期。圖／嘉基提供

嘉義縣近年兒童發展篩檢通報資料顯示，每年約有1成兒童被發現可能遲緩，其中5成需進一步評估與追蹤，為提升民眾對早療重視，縣府社會局今早委託嘉義基督教醫院早療管理中心舉辦宣導園遊會，吸引超過500人參與，專家呼籲家長要把握兒童黃金發展期。

嘉基早療管理中心主任穆春香說，0至6歲是兒童發展黃金期，其中又以0至3歲尤為關鍵，此時腦部可塑性最高，若孩子在語言表達、走路動作或人際互動上落後同齡，可以透過專業復健、語言治療、職能治療及家長日常陪伴與引導，有效改善發展遲緩狀況。

社會局長張翠瑤說，若能及早接受療育，多數孩童在小學前就能改善，降低學習、社交困難，嘉義縣2023年推動幼兒專責醫師制度，2024年實施兒童發展篩檢服務方案，提供0至未滿7歲兒童免費篩檢。篩檢異常可透過醫療、教育及社福三方協力，獲得完整轉介與支持。

嘉義基督教醫院特助楊惠斐表示，嘉基早療專業團隊2000年建立嘉義縣兒童發展通報轉介與庭支持服務，服務超過1.8萬戶家庭，幫助近2萬名兒童突破發展困境，在發展階段獲得完整早期療育服務。若對孩子發展有疑慮，可洽詢嘉義縣兒童發展通報轉介中心。

嘉義縣政府社會局今早委託委託嘉義基督教醫院舉辦兒童發展早期療育宣導園遊會，鼓勵家長把握孩子發展黃金期。圖／嘉基提供
嘉義縣政府社會局今早委託委託嘉義基督教醫院舉辦兒童發展早期療育宣導園遊會，鼓勵家長把握孩子發展黃金期。圖／嘉基提供
嘉義縣政府社會局今早委託委託嘉義基督教醫院舉辦兒童發展早期療育宣導園遊會，鼓勵家長把握孩子發展黃金期。圖／嘉基提供
嘉義縣政府社會局今早委託委託嘉義基督教醫院舉辦兒童發展早期療育宣導園遊會，鼓勵家長把握孩子發展黃金期。圖／嘉基提供

嘉義 篩檢 黃金

延伸閱讀

嘉義縣民雄鄉第5公墓遷葬 2.4萬平方公尺土地將活化

嘉縣連續發生2名嬰兒就醫事件 社會局介入處理

靠GPT減重真的會瘦？ 專家曝「5風險」：嚴重恐危害健康

嘉縣商圈聯合購物節10/1起跑2個月長 最大獎露營車

相關新聞

國內乳癌病人年增逾1.7萬人 醫：規律運動可降4成死亡率

乳癌為全球女性最常見癌症，世衛組織轄下研究機構統計，2022年女性乳癌個案新增230萬人，我國衛福部最新癌症登記報告指出...

「全真瑜珈健身」大規模停業紛爭 她曝無法啟動信託財產分配原因

針對「全真瑜珈健身」大規模暫停營業，北市法務局昨會同體育局舉行行政調查會議。台北市議員游淑慧表示，全真公司履約保障保證金...

未來1周高溫酷熱 何時降溫、是否有颱風？氣象署給答案

今天各地大致是多雲到晴的天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，只有午後南部地區有午後雷陣雨，未來1周受到太平洋高...

柚子皮亂丟恐挨罰！各縣市分類規定不同 最高可罰6000元

中秋佳節過後，不少家庭吃完柚子卻不確定該如何處理剩下的柚子皮。環保單位提醒，柚子皮的分類方式並非全國一致，若未依照所在地的分類規定丟棄，可能違反《廢棄物清理法》，面臨新台幣1200元至6000元不等的罰鍰。

教師節連假首日 省道公路11大地雷路段易塞

教師節連假首日，天氣良好，公路局預期今天部分路段將有出遊車潮湧現，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣...

不斷更新／教師節連假首日出遊車潮激增 國道一早就紫爆

今天為教師節連續假期首日，高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為38.9百萬車公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。