嘉縣免費篩檢發現1成兒童發展遲緩 專家籲：把握黃金期

嘉義縣近年兒童發展篩檢通報資料顯示，每年約有1成兒童被發現可能遲緩，其中5成需進一步評估與追蹤，為提升民眾對早療重視，縣府社會局今早委託嘉義基督教醫院早療管理中心舉辦宣導園遊會，吸引超過500人參與，專家呼籲家長要把握兒童黃金發展期。

嘉基早療管理中心主任穆春香說，0至6歲是兒童發展黃金期，其中又以0至3歲尤為關鍵，此時腦部可塑性最高，若孩子在語言表達、走路動作或人際互動上落後同齡，可以透過專業復健、語言治療、職能治療及家長日常陪伴與引導，有效改善發展遲緩狀況。

社會局長張翠瑤說，若能及早接受療育，多數孩童在小學前就能改善，降低學習、社交困難，嘉義縣2023年推動幼兒專責醫師制度，2024年實施兒童發展篩檢服務方案，提供0至未滿7歲兒童免費篩檢。篩檢異常可透過醫療、教育及社福三方協力，獲得完整轉介與支持。