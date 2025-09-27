嘉縣免費篩檢發現1成兒童發展遲緩 專家籲：把握黃金期
嘉義縣近年兒童發展篩檢通報資料顯示，每年約有1成兒童被發現可能遲緩，其中5成需進一步評估與追蹤，為提升民眾對早療重視，縣府社會局今早委託嘉義基督教醫院早療管理中心舉辦宣導園遊會，吸引超過500人參與，專家呼籲家長要把握兒童黃金發展期。
嘉基早療管理中心主任穆春香說，0至6歲是兒童發展黃金期，其中又以0至3歲尤為關鍵，此時腦部可塑性最高，若孩子在語言表達、走路動作或人際互動上落後同齡，可以透過專業復健、語言治療、職能治療及家長日常陪伴與引導，有效改善發展遲緩狀況。
社會局長張翠瑤說，若能及早接受療育，多數孩童在小學前就能改善，降低學習、社交困難，嘉義縣2023年推動幼兒專責醫師制度，2024年實施兒童發展篩檢服務方案，提供0至未滿7歲兒童免費篩檢。篩檢異常可透過醫療、教育及社福三方協力，獲得完整轉介與支持。
嘉義基督教醫院特助楊惠斐表示，嘉基早療專業團隊2000年建立嘉義縣兒童發展通報轉介與庭支持服務，服務超過1.8萬戶家庭，幫助近2萬名兒童突破發展困境，在發展階段獲得完整早期療育服務。若對孩子發展有疑慮，可洽詢嘉義縣兒童發展通報轉介中心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言