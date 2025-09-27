守護癌友生育權 桃園凍卵補助中央+地方最高逾17萬元

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園癌友凍卵補助最高逾17萬元，圖為婦產科生殖中心。圖／衛福部桃園醫院提供
桃園癌友凍卵補助最高逾17萬元，圖為婦產科生殖中心。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院表示，癌症治療技術不斷進步，存活率幅度也提升，但治療過程卻可能影響年輕女性卵巢的功能，抗癌之路上同時面臨生育的不確定性。

桃園醫院婦產科團隊指出，衛福部今年9月起推動醫療性生育保存補助方案，針對18至40歲乳癌（0–III期）及血液性癌症患者提供取卵療程補助，桃園市政府也加碼支持，兩者合併最高超過17萬元，讓女性病友在治療同時，仍能保留未來成為母親的可能，提醒及早規畫生育保存，能讓病友更安心面對治療與人生下一步。

桃園醫院婦產科生殖中心醫師劉政賢表示，隨著癌症年輕化，許多育齡女性面臨治療後卵巢功能下降，甚至喪失生育能力的風險。如今凍卵凍精技術日趨成熟，卵子在解凍後的成活率與受精率明顯提升，能有效保存未來的生育機會。他強調這不只是醫療選項，更是維護病友生命自主權，與治癒後生活品質的重要一步。

婦產科專師護理長簡珮君說，凍卵帶來的不僅是生理上的保障，也是心理上的支持，許多年輕患者在確診後，恐懼之一就是失去當母親的權利。若能在治療前完成凍卵，病友往往能以更積極的心態迎接療程，桃園醫院護理團隊會全程陪伴，從衛教、心理支持到補助申請，都會一一協助，讓病友知道自己並不孤單。

部桃說明，中央政府的補助方案針對特定癌症患者，每次凍卵取卵療程最高可補助7萬元，一生最多兩次。桃園市政府針對設籍的育齡女性，提供最高3.3萬元補助，涵蓋取卵療程及冷凍保存費用。這項「中央＋地方」雙重支持，讓病友能在經濟壓力大幅減輕的情況下，放心選擇最適合自己的醫療方案。

院方呼籲，每一位正在抗癌的年輕女性病友，都值得同時擁有健康與希望，透過中央與地方的政策支持，加上桃園醫院專業醫師與護理團隊的陪伴，病友能在安心治療的同時，不必放棄未來的生育夢想。

