快訊

AI狂飆還能再「單押」？ 專家看台股操作未來瞄準2關鍵

大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災

64歲退休男擁1600萬自豪「從不缺錢」！三餐都叫外送…最後得憂鬱症

聽新聞
0:00 / 0:00

演繹國際名廚江振誠「新在地」理念 金澤義式餐廳ORIGO來台巡迴三城

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
咖啡醬油羽衣燉山豬。圖／ORIGO提供
咖啡醬油羽衣燉山豬。圖／ORIGO提供

國際名廚江振誠在日本「Osaka Culinary Immersion大阪料理融合年會」提出的「新在地（Neo-Locale）」理念，即將在台灣落地展演。10月起他將以引言人身份，邀請日本金澤義大利餐廳「 ORIGO」 主廚 Matteo Alberti，攜手台灣三座城市三間風格鮮明餐廳，共同呈現「Neo-Locale 不一樣的在地——三城三味」巡迴餐會。

「新在地（Neo-Locale）」引用古希臘文的 Neo（新）與 Locale（在地）組合成複合字，不僅單純談食材的探索，而是希望人們能夠以全新的角度去理解土地與文化。這個理念，關注的不只是餐桌上的味道，更是地域的脈絡、人文的積累與歷史的足跡。當來自不同背景的廚師，以各自技法演繹在地元素時，不僅展現多樣風貌，也引領人們以全新視角感受地方特色。

由義大利籍主廚 Matteo Alberti 主理的金澤義大利餐廳「ORIGO」，榮登日本美食平台 Tabelog 入選「創作融合料理百名店」。餐廳將義大利料理精神與金澤在地風貌結合，嚴選當地新鮮食材，如以竹筍替代朝鮮薊、肉類與野菜選用在地獵人或小農食材，透過個人手法重新詮釋在地風味。

「ORIGO」這次來到台灣，巡迴餐會將自10月16日至11月5日展開，陸續落腳宜蘭「archi 藝廚」（10月16日至24日）、高雄「Ukai-tei」（10月29日至11月1日）與台中「飛花落院」（11月4、5日）。主廚Matteo將依照三家餐廳的特色，設計出三款不同的菜單。

比如來到北山面海、位於宜蘭烏石港旁凱渡廣場酒店的「archi 藝廚」，「ORIGO 」以 「從海洋到餐桌（From Sea to Table）」 為核心理念，將義式技法融入宜蘭風土，發展出獨有的 「義式宜式料理」。

「宜蘭一串心」源自宜蘭夜市的經典小吃「一串心」，主廚以創意手法重新詮釋，以春捲皮包裹紅糟肉、豬頭皮、鳥蛋與香腸，炸至外皮金黃，鹹香酥脆。「有山有海有農田- 餛飩湯」以宜蘭餛飩湯的靈感，採用豬骨與三點蟹慢火熬製再以法式澄清湯方式，香氣濃郁，搭配以用鹹豬肉、鮮蝦與三星蔥手工製成的義大利湯餃 （tortellini）呈現山、海、陸的不同滋味。

在巡迴期間，除了帶來 「ORIGO 」招牌菜，他更運用台灣在地食材，融合義式和日式精神，創作出全新的風味，讓每一站都能品嚐到不一樣的在地。「櫻桃鴨野蕈玄米茶泡飯」以台灣野菇來象徵自然與四季的連結，搭配口感紮實的玄米與香氣優雅的櫻桃鴨，同時注入高湯展現優雅的秋天風味。

「咖啡醬油羽衣燉山豬」在「ORIGO」，大部分料理使用野味，並透過與在地職人合作取得；這次選用在地捕獵的山豬，燉煮後冰鎮酥炸，並以羽衣甘藍包裹，搭配自製香草青醬增添清爽香氣，醬汁特意融入豬肉原汁與咖啡渣製成的特製咖啡醬油，不僅增添風味，也展現 「ORIGO」 的永續精神與創意哲學。

「無花果葉義大利鬆餅」是「ORIGO」經典甜點，將兩款經典義大利甜點——冰糕（Semifreddo）與鐵模餅（Ferratelle）結合。特別將平常少有人用的無花果葉入菜，讓獨特的香氣完整展現，帶來清新優雅的口感，賦予無花果葉全新面貌。

透過這次「ORIGO」的全台巡迴活動，讓台灣食客不僅品嚐美味，更能親自體驗「新在地」理念，感受料理背後與土地、人文、季節交織而成的深層故事與獨特價值。

無花果葉義大利鬆餅。圖／ORIGO提供
無花果葉義大利鬆餅。圖／ORIGO提供
櫻桃鴨野蕈玄米茶泡飯。圖／ORIGO提供
櫻桃鴨野蕈玄米茶泡飯。圖／ORIGO提供
「新在地」理念關注的不只是餐桌上的味道，更是地域的脈絡、人文的積累與歷史的足跡。圖／ORIGO提供
「新在地」理念關注的不只是餐桌上的味道，更是地域的脈絡、人文的積累與歷史的足跡。圖／ORIGO提供
日本金澤義大利餐廳「 ORIGO」 主廚 Matteo Alberti。圖／ORIGO提供
日本金澤義大利餐廳「 ORIGO」 主廚 Matteo Alberti。圖／ORIGO提供

義大利 豬肉 料理 江振誠

延伸閱讀

法國債務如「喜馬拉雅山」 達3.4兆歐元創新高

「最美女董座」遭限制出境出海 原訂搭阿聯酋赴義大利行程泡湯

義大利、西班牙派軍艦 保護蘇穆德船隊前往加薩

義大利美食爭列世遺 總理羅馬競技場前設宴直播下場曝光

相關新聞

國內乳癌病人年增逾1.7萬人 醫：規律運動可降4成死亡率

乳癌為全球女性最常見癌症，世衛組織轄下研究機構統計，2022年女性乳癌個案新增230萬人，我國衛福部最新癌症登記報告指出...

「全真瑜珈健身」大規模停業紛爭 她曝無法啟動信託財產分配原因

針對「全真瑜珈健身」大規模暫停營業，北市法務局昨會同體育局舉行行政調查會議。台北市議員游淑慧表示，全真公司履約保障保證金...

未來1周高溫酷熱 何時降溫、是否有颱風？氣象署給答案

今天各地大致是多雲到晴的天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，只有午後南部地區有午後雷陣雨，未來1周受到太平洋高...

柚子皮亂丟恐挨罰！各縣市分類規定不同 最高可罰6000元

中秋佳節過後，不少家庭吃完柚子卻不確定該如何處理剩下的柚子皮。環保單位提醒，柚子皮的分類方式並非全國一致，若未依照所在地的分類規定丟棄，可能違反《廢棄物清理法》，面臨新台幣1200元至6000元不等的罰鍰。

教師節連假首日 省道公路11大地雷路段易塞

教師節連假首日，天氣良好，公路局預期今天部分路段將有出遊車潮湧現，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣...

不斷更新／教師節連假首日出遊車潮激增 國道一早就紫爆

教師節連假首日，出遊車潮湧現，目前國道多處路段出現車多壅塞情形，國3竹林-寶山休息站南向路段「紫爆」，時速只有19公里。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。