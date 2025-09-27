快訊

國內乳癌病人年增逾1.7萬人 醫：規律運動可降4成死亡率

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣癌症基金會今天舉辦「粉紅女力護乳自行車隊」活動，盼喚起民眾對乳癌重視。臨床醫師指出，運動、減重可降低乳癌復發機率，也可降低乳癌死亡率，幅度達4成之多。圖／台灣癌症基金會提供
台灣癌症基金會今天舉辦「粉紅女力護乳自行車隊」活動，盼喚起民眾對乳癌重視。臨床醫師指出，運動、減重可降低乳癌復發機率，也可降低乳癌死亡率，幅度達4成之多。圖／台灣癌症基金會提供

乳癌為全球女性最常見癌症，世衛組織轄下研究機構統計，2022年女性乳癌個案新增230萬人，我國衛福部最新癌症登記報告指出，乳癌2022年新增1萬7366人，死亡人數為2834人。台灣癌症基金會今天舉辦「粉紅女力護乳自行車隊」活動，盼喚起民眾對乳癌重視。臨床醫師指出，運動、減重可降低乳癌復發機率，也可降低乳癌死亡率，幅度達4成之多。

台北長庚醫院乳房外科主治醫師朱家慧說，治療過程都會伴隨著疲憊、骨質疏鬆等副作用，規律運動可以加強體力及肌力，減少副作用的產生，且運動能促進腦內啡分泌，降低焦慮與憂鬱，運動也可幫助減少復發，面對乳癌病友最擔心的復發問題，如有規律運動比沒運動的病友，可有效降低復發率，並降低40%乳癌死亡率。

朱家慧說，運動對健康帶來的好處很多，其中很重要的即是降低20%罹患癌症的風險，每天規律的運動30分鐘就可降低罹患大腸癌、乳癌和子宮內膜癌的風險，同時可達到體重控制效果，需要進行減重者，減少2到9公斤的體重，可使乳癌風險降低10%到15%。

台灣癌症基金會董事兼國策顧問簡文仁呼籲，乳癌其實可以預防，從生活中落實「護乳5招」，就可以有效降低7成的乳癌風險，這5招分別就是：蔬果彩虹579、規律運動、避免晚生育、定期乳癌篩檢、遠離菸檳，只要確實實踐這些健康守則，就能大幅降低乳癌威脅，守護自己的健康。

台北長庚醫院乳房外科主治醫師周旭桓說，全球乳癌發生率為每10萬人口46.8人，國內乳癌發生率則高達每10萬人口92人，雖比世界平均值高，但不少先進國家發生率都高於台灣，原因是乳癌篩檢比率愈高，發生率愈高，但早期篩出病人，也讓先進國家乳癌死亡率相對較低，若在初期就診斷，乳癌5年存活率可達100%，若第4期才發現，數據只剩39.2%。

體育主播王人瑞分享陪伴妻子Ruby度過乳癌過程，他說，乳癌不論是手術、化放療等過程，都伴隨諸多副作用，包括疲倦感、白血球降低、疼痛還有噁心沒胃口及淋巴水腫等等，這些劇烈變化不僅造成生理身體器官上變化，更影響癌友心理情緒，連帶生活品質惡劣及難以忍受的痛苦，「適時的陪伴，注意力轉移是可以減輕疼痛及平撫情緒的不錯方法。」

乳癌 運動 死亡率

