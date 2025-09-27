快訊

「全真瑜珈健身」大規模停業紛爭 她曝無法啟動信託財產分配原因

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
9月26日會議由北市體育局主政，會同勞動局及雙北與行政院消保處消保官共同與會，全真公司高層也出席。圖／北市法務局提供
9月26日會議由北市體育局主政，會同勞動局及雙北與行政院消保處消保官共同與會，全真公司高層也出席。圖／北市法務局提供

針對「全真瑜珈健身」大規模暫停營業，北市法務局昨會同體育局舉行行政調查會議。台北市議員游淑慧表示，全真公司履約保障保證金尚有2億多，但該公司僅公告部分分館暫停營業，未達信託契約約定全面歇業的情況，所以還無法啟動信託財產分配事宜。

原本全真北市營運共6處，分別是小巨蛋、敦南、南港、內湖、天母、古亭，目前暫停營運只有古亭、敦南、天母。

游淑慧指出，港湖及小巨蛋等三處雖有開門營運，但僅提供器具使用，所有課程因為發不出薪水沒有老師來上課，其實等同無法兌現服務合約。

游淑慧表示，她向體育局了解後，已知全真全台會員為4萬852人，其中北市會員就超過一半，共計2萬1536人，而內湖南港區也高達4780人受影響。

游淑慧表示，北市體育局有去稽查全真公司各分館履約保障部分，目前皆有符合規範提供履約保障，並交付予陽信商業銀行開立信託專戶，目前存放於該銀行之履約保證金尚有2億多。

她說，目前消費者如果因為單館暫停營業欲終止契約及退款，還是要先向全真公司進行主張。北市體育局及消保官也呼籲受影響會員，還沒使用完畢之會籍及課程，如果不接受業者提供的跨館使用方案，應盡速向全真公司終止契約並請求退款。

游淑慧表示，她會要求體育局和法務局要嚴密監控全真未來善後消費者權益的狀況。「履約保障機制」目的就是在防範企業經營者經營不善倒閉或惡意捲款消失時，消費者得免遭受財務上的損害。一旦企業經營者發生無法提供商品或服務的情況時，消費者就可以藉由履約保障機制，取回消費者當時所繳交的價款，或由其他業者代為提供商品或服務，以維護受害消費者的權益。

「全真瑜珈健身」大規模停業紛爭 她曝無法啟動信託財產分配原因

