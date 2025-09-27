快訊

AI狂飆還能再「單押」？ 專家看台股操作未來瞄準2關鍵

大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災

64歲退休男擁1600萬自豪「從不缺錢」！三餐都叫外送…最後得憂鬱症

聽新聞
0:00 / 0:00

未來1周高溫酷熱 何時降溫、是否有颱風？氣象署給答案

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
西半部今天普遍有34至36度高溫，北北基、桃園、中南部近山區，會有部分地區達到36度以上高溫，至於東半部地區32至33度，今天中午前後戶外活動要做好防曬、多補充水分，避免中暑。本報資料照片
西半部今天普遍有34至36度高溫，北北基、桃園、中南部近山區，會有部分地區達到36度以上高溫，至於東半部地區32至33度，今天中午前後戶外活動要做好防曬、多補充水分，避免中暑。本報資料照片

今天各地大致是多雲到晴的天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，只有午後南部地區有午後雷陣雨，未來1周受到太平洋高壓影響，為高溫炎熱、有午後雷陣雨的天氣型態。

曾昭誠表示，台灣附近一直到日本南方海面都是偏晴朗穩定、雲比較少的區域，主要就是太平洋高壓所在的位置。太平洋高壓未來1周都會在台灣附近，所以降雨和雲量都會是比較少的，只有在午後可能會有午後雷陣雨發展。

至於颱風動態，曾昭誠表示，南海和日本東方海面各有1個颱風，南海的中度颱風博羅依持續朝中南半島移動，在日本東方海面的輕度颱風浣熊會往東北方移動，對台灣未來天氣沒有太直接影響。

今天留意高溫部分，曾昭誠表示，西半部今天普遍有34至36度高溫，北北基、桃園、中南部近山區，會有部分地區達到36度以上高溫，至於東半部地區32至33度，今天中午前後戶外活動要做好防曬、多補充水分，避免中暑。

未來1周天氣，曾昭誠表示，受到太平洋高壓影響，降雨和雲量比較少，今明兩天偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島，可能不定時有零星降雨，不過迎風面降雨不會太多，為偶爾可能有下雨狀況。

至於午後降雨部分，曾昭誠表示，山區和南部地區今天可能有午後雷陣雨。明天在中部地區午後雷陣雨範圍可能稍微多一些。

曾昭誠表示，下周一至下周二午後雷陣雨持續，但是受到太平洋高壓影響，可能午後雷陣雨範圍和量質和今明兩天相比稍微更少一點。

近期是否還有颱風？曾昭誠表示，未來1周台灣附近都是太平洋高壓影響範圍，所以未來7天都是晴朗穩定天氣。可能10月上旬在南海、菲律賓東方海面都還是有利於熱帶擾動發展環境，至於未來熱帶擾動行進方向和強度，要等到熱帶擾動發展過後，才有更確定的答案。

何時才會轉涼？曾昭誠表示，未來一段時間到10月上旬，台灣附近受到太平洋高壓影響，北方的冷空氣若南下也很難靠近台灣附近，所以未來一段時間仍以高溫炎熱天氣為主。

高溫 颱風

延伸閱讀

中颱博羅依下周一登陸越南 怪颱浣熊繞圈減弱1原因將再增強

高溫炎熱天氣回歸 第2周再次颱風活躍期…粉專籲做好準備

天氣展望 未來2周全台高溫東部有雨 熱帶擾動仍活躍

教師節連假酷熱今飆37度高溫 吳德榮：中秋節前無鋒面或東北季風南下

相關新聞

國內乳癌病人年增逾1.7萬人 醫：規律運動可降4成死亡率

乳癌為全球女性最常見癌症，世衛組織轄下研究機構統計，2022年女性乳癌個案新增230萬人，我國衛福部最新癌症登記報告指出...

「全真瑜珈健身」大規模停業紛爭 她曝無法啟動信託財產分配原因

針對「全真瑜珈健身」大規模暫停營業，北市法務局昨會同體育局舉行行政調查會議。台北市議員游淑慧表示，全真公司履約保障保證金...

未來1周高溫酷熱 何時降溫、是否有颱風？氣象署給答案

今天各地大致是多雲到晴的天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，只有午後南部地區有午後雷陣雨，未來1周受到太平洋高...

柚子皮亂丟恐挨罰！各縣市分類規定不同 最高可罰6000元

中秋佳節過後，不少家庭吃完柚子卻不確定該如何處理剩下的柚子皮。環保單位提醒，柚子皮的分類方式並非全國一致，若未依照所在地的分類規定丟棄，可能違反《廢棄物清理法》，面臨新台幣1200元至6000元不等的罰鍰。

教師節連假首日 省道公路11大地雷路段易塞

教師節連假首日，天氣良好，公路局預期今天部分路段將有出遊車潮湧現，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣...

不斷更新／教師節連假首日出遊車潮激增 國道一早就紫爆

教師節連假首日，出遊車潮湧現，目前國道多處路段出現車多壅塞情形，國3竹林-寶山休息站南向路段「紫爆」，時速只有19公里。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。