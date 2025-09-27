未來1周高溫酷熱 何時降溫、是否有颱風？氣象署給答案

今天各地大致是多雲到晴的天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，只有午後南部地區有午後雷陣雨，未來1周受到太平洋高壓影響，為高溫炎熱、有午後雷陣雨的天氣型態。

曾昭誠表示，台灣附近一直到日本南方海面都是偏晴朗穩定、雲比較少的區域，主要就是太平洋高壓所在的位置。太平洋高壓未來1周都會在台灣附近，所以降雨和雲量都會是比較少的，只有在午後可能會有午後雷陣雨發展。

至於颱風動態，曾昭誠表示，南海和日本東方海面各有1個颱風，南海的中度颱風博羅依持續朝中南半島移動，在日本東方海面的輕度颱風浣熊會往東北方移動，對台灣未來天氣沒有太直接影響。

今天留意高溫部分，曾昭誠表示，西半部今天普遍有34至36度高溫，北北基、桃園、中南部近山區，會有部分地區達到36度以上高溫，至於東半部地區32至33度，今天中午前後戶外活動要做好防曬、多補充水分，避免中暑。

未來1周天氣，曾昭誠表示，受到太平洋高壓影響，降雨和雲量比較少，今明兩天偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島，可能不定時有零星降雨，不過迎風面降雨不會太多，為偶爾可能有下雨狀況。

至於午後降雨部分，曾昭誠表示，山區和南部地區今天可能有午後雷陣雨。明天在中部地區午後雷陣雨範圍可能稍微多一些。

曾昭誠表示，下周一至下周二午後雷陣雨持續，但是受到太平洋高壓影響，可能午後雷陣雨範圍和量質和今明兩天相比稍微更少一點。

近期是否還有颱風？曾昭誠表示，未來1周台灣附近都是太平洋高壓影響範圍，所以未來7天都是晴朗穩定天氣。可能10月上旬在南海、菲律賓東方海面都還是有利於熱帶擾動發展環境，至於未來熱帶擾動行進方向和強度，要等到熱帶擾動發展過後，才有更確定的答案。

何時才會轉涼？曾昭誠表示，未來一段時間到10月上旬，台灣附近受到太平洋高壓影響，北方的冷空氣若南下也很難靠近台灣附近，所以未來一段時間仍以高溫炎熱天氣為主。