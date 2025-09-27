柚子皮亂丟恐挨罰！各縣市分類規定不同 最高可罰6000元

中秋佳節過後，不少家庭吃完柚子卻不確定該如何處理剩下的柚子皮。環保單位提醒，柚子皮的分類方式並非全國一致，若未依照所在地的分類規定丟棄，可能違反《廢棄物清理法》，面臨新台幣1200元至6000元不等的罰鍰。

根據各地環保局公告，不同縣市對柚子皮的分類方式有所差異。在新竹市、苗栗縣與基隆市，柚子皮被歸類為「一般垃圾」，原因在於當地視其為硬質果皮，若混入廚餘桶恐影響廚餘回收品質，因此民眾應以一般垃圾方式處理。

然而，其他多數縣市則將柚子皮認定為可回收的「生廚餘」。例如台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、台中市、彰化縣、台南市、高雄市以及金門縣，都列為軟質果皮，應丟入生廚餘桶並進行資源回收。依照環保署《回收大百科》建議，類似的果皮如香蕉皮、西瓜皮、橘子皮等，也屬於生廚餘，應先撕除貼紙、瀝乾水分後，再投入廚餘回收桶。

依據《廢棄物清理法》第12條規定，家戶垃圾及一般廢棄物需依規定方式妥善分類與處理，若未遵守，將依第50條開罰，金額介於1200元至6000元之間。因此民眾在丟棄柚子皮前，務必先查明當地環保規定，避免因誤分類而受罰。