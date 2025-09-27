全真瑜珈消費爭議破7百件…法務局：會費2億先信託 避免挪用

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」會員人數破萬，日前卻爆出勞資糾紛，導致雙北、桃園多間分店無預警停業。北市府26日下午會同相關局處召開行政調查，目前存有會員會籍及教練費用合計2億1200萬元，依法辦理信託，避免資金挪用。

法務局指出，統計截至9月27日止，已受理消費爭議申訴案件共計738件。在26日會議由北市體育局主政，會同勞動局及雙北與行政院消保處消保官共同與會。會中，全真公司坦言資金周轉困難，導致薪資短缺，部分場館人力不足而暫停營業或縮減服務。

法務局說，全真公司表示尚未進入破產或清算程序，目前正與員工協調恢復營運，並積極爭取股東資金挹注。

北市消保官指出，經查全真會員信託專戶截至今年9月15日，存有會員會籍費及教練課程費用依法辦理信託的金額，合計約2億1200萬元。為保障消費者權益，北市府已要求陽信銀行即日起暫緩移轉信託財產予全真公司，避免信託資金遭不當挪用。

同時，北市府也對全真公司提出四大要求，包含今天起官網公告各專區專責窗口資訊，供受影響會員聯繫。並在9月30日前提出具體營運計畫、退費及補（賠）償消費者計畫與期程，提交北市體育局並同步公告於官網。

另外，有關本周多次半夜緊急更改分店服務時間，違反「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」依約定方式通知消費者，並應於營業場所明顯處及網站公告。北市府要求爾後應確實依該規定辦理。

以及，北市府為保障消費者權益，要求陽信銀行即日起先行暫緩移轉信託財產予全真公司，全真公司會中也同意先暫緩辦理移轉作業。

體育局說明，就全真公司宣布部分營業據點暫停營業，是否符合定型化契約，將函請運動部及金融監督管理委員會釐清。另外，針對違反「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」，將依消費者保護法，裁處3萬元罰鍰。

勞動局說明，全真公司今年6月5日有14名勞工向勞動局申請勞資爭議調解，爭議事項為遲付工資、資遣費及開立非自願離職證明等事項，但因雙方歧見過大，調解不成立。會議中，全真公司並不否認有遲付工資的情事，勞動局釐清，遲付工資即使無少付，仍然違反勞動基準法規定。

勞動局說，因此勞工有權主張勞動基準法第14條第1項第5、6款的終止勞動契約。使勞工得向雇主請求資遣費，以及向就業服務處辦理失業認定，後續可向勞工保險局請領失業給付。

另外，勞動局於9月25日至該公司實施勞動檢查，但該公司經檢查員按門鈴無人回應，後續將函請全真公司到勞動局受檢，要求公司務必配合辦理。