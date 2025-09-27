快訊

致力對美外交貢獻卓著！外交部前部長程建人血癌離世 享壽86歲

世界瘋了！全家推香菜氣泡水、霜淇淋 網友開箱：意外中立派

MLB／拉菲拉「再見三壘安打」伏虎！紅襪自2021年後再闖季後賽

聽新聞
0:00 / 0:00

全真瑜珈消費爭議破7百件…法務局：會費2億先信託 避免挪用

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
9月26日會議由北市體育局主政，會同勞動局及雙北與行政院消保處消保官共同與會，全真公司高層也出席。圖／北市法務局提供
9月26日會議由北市體育局主政，會同勞動局及雙北與行政院消保處消保官共同與會，全真公司高層也出席。圖／北市法務局提供

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」會員人數破萬，日前卻爆出勞資糾紛，導致雙北、桃園多間分店無預警停業。北市府26日下午會同相關局處召開行政調查，目前存有會員會籍及教練費用合計2億1200萬元，依法辦理信託，避免資金挪用。

法務局指出，統計截至9月27日止，已受理消費爭議申訴案件共計738件。在26日會議由北市體育局主政，會同勞動局及雙北與行政院消保處消保官共同與會。會中，全真公司坦言資金周轉困難，導致薪資短缺，部分場館人力不足而暫停營業或縮減服務。

法務局說，全真公司表示尚未進入破產或清算程序，目前正與員工協調恢復營運，並積極爭取股東資金挹注。

北市消保官指出，經查全真會員信託專戶截至今年9月15日，存有會員會籍費及教練課程費用依法辦理信託的金額，合計約2億1200萬元。為保障消費者權益，北市府已要求陽信銀行即日起暫緩移轉信託財產予全真公司，避免信託資金遭不當挪用。

同時，北市府也對全真公司提出四大要求，包含今天起官網公告各專區專責窗口資訊，供受影響會員聯繫。並在9月30日前提出具體營運計畫、退費及補（賠）償消費者計畫與期程，提交北市體育局並同步公告於官網。

另外，有關本周多次半夜緊急更改分店服務時間，違反「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」依約定方式通知消費者，並應於營業場所明顯處及網站公告。北市府要求爾後應確實依該規定辦理。

以及，北市府為保障消費者權益，要求陽信銀行即日起先行暫緩移轉信託財產予全真公司，全真公司會中也同意先暫緩辦理移轉作業。

體育局說明，就全真公司宣布部分營業據點暫停營業，是否符合定型化契約，將函請運動部及金融監督管理委員會釐清。另外，針對違反「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」，將依消費者保護法，裁處3萬元罰鍰。

勞動局說明，全真公司今年6月5日有14名勞工向勞動局申請勞資爭議調解，爭議事項為遲付工資、資遣費及開立非自願離職證明等事項，但因雙方歧見過大，調解不成立。會議中，全真公司並不否認有遲付工資的情事，勞動局釐清，遲付工資即使無少付，仍然違反勞動基準法規定。

勞動局說，因此勞工有權主張勞動基準法第14條第1項第5、6款的終止勞動契約。使勞工得向雇主請求資遣費，以及向就業服務處辦理失業認定，後續可向勞工保險局請領失業給付。

另外，勞動局於9月25日至該公司實施勞動檢查，但該公司經檢查員按門鈴無人回應，後續將函請全真公司到勞動局受檢，要求公司務必配合辦理。

北市府 信託 消費者

延伸閱讀

北市全真瑜珈3分店暫停營業 消保官：可辦理退款

亞力山大翻版？「全真瑜珈健身」爆消費糾紛 北市法務局說話了

全真瑜伽突關6分店 北市勞動局7月勞檢已罰2萬

全真瑜珈健身員工申訴遲付薪資 北市將勞動檢查

相關新聞

全真瑜珈消費爭議破7百件…法務局：會費2億先信託 避免挪用

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」會員人數破萬，日前卻爆出勞資糾紛，導致雙北、桃園多間分...

教師節連假首日 省道公路11大地雷路段易塞

教師節連假首日，天氣良好，公路局預期今天部分路段將有出遊車潮湧現，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣...

柚子皮亂丟恐挨罰！各縣市分類規定不同 最高可罰6000元

中秋佳節過後，不少家庭吃完柚子卻不確定該如何處理剩下的柚子皮。環保單位提醒，柚子皮的分類方式並非全國一致，若未依照所在地的分類規定丟棄，可能違反《廢棄物清理法》，面臨新台幣1200元至6000元不等的罰鍰。

教師節連假酷熱今飆37度高溫 吳德榮：中秋節前無鋒面或東北季風南下

天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣...

不斷更新／教師節連假首日出遊車潮激增 國道一早就紫爆

教師節連假首日，出遊車潮湧現，目前國道多處路段出現車多壅塞情形，國3竹林-寶山休息站南向路段「紫爆」，時速只有19公里。...

一口下去全是油！「中秋烤肉食材」熱量排行曝光 營養師示警這款最肥

中秋節即將到來，烤肉派對準備好了嗎？一年一度的「報復性開烤」又要登場，營養師高敏敏在臉書貼出一份「中秋烤肉熱量圖鑑」，許多民眾熟悉的經典食材，其實熱量驚人，不注意就可能讓整晚的歡聚變成熱量爆擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。