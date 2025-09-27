聽新聞
0:00 / 0:00
教師節連假首日 省道公路11大地雷路段易塞
教師節連假首日，天氣良好，公路局預期今天部分路段將有出遊車潮湧現，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。
省道易壅塞路段，包含銜接國道的快速公路（北部台64線接國3中和交流道，中部台74線台中環線接國3之快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道），主要城際道路（中部台61線中彰大橋路段）及觀光景點周邊道路（北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段）。
昨天省道部分路段有車多情形，主要為台64線中和路段、台65線土城路段及台74線霧峰路段。為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛7061班次，疏運14萬4913人；東部國道客運路線共計行駛1827班次，疏運3萬3905人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言