教師節連假首日 省道公路11大地雷路段易塞

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
觀光風景區易壅塞路段。圖／公路局提供
觀光風景區易壅塞路段。圖／公路局提供

教師節連假首日，天氣良好，公路局預期今天部分路段將有出遊車潮湧現，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

省道易壅塞路段，包含銜接國道的快速公路（北部台64線接國3中和交流道，中部台74線台中環線接國3之快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道），主要城際道路（中部台61線中彰大橋路段）及觀光景點周邊道路（北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段）。

昨天省道部分路段有車多情形，主要為台64線中和路段、台65線土城路段及台74線霧峰路段。為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛7061班次，疏運14萬4913人；東部國道客運路線共計行駛1827班次，疏運3萬3905人。

重點路段交通疏導措施。圖／公路局提供
重點路段交通疏導措施。圖／公路局提供
主要城際道路易壅塞路段。圖／公路局提供
主要城際道路易壅塞路段。圖／公路局提供
銜接國道易壅塞路段。圖／公路局提供
銜接國道易壅塞路段。圖／公路局提供

