教師節連假首日 省道公路11大地雷路段易塞

教師節連假首日，天氣良好，公路局預期今天部分路段將有出遊車潮湧現，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

省道易壅塞路段，包含銜接國道的快速公路（北部台64線接國3中和交流道，中部台74線台中環線接國3之快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道），主要城際道路（中部台61線中彰大橋路段）及觀光景點周邊道路（北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段）。