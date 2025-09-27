快訊

致力對美外交貢獻卓著！外交部前部長程建人血癌離世 享壽86歲

世界瘋了！全家推香菜氣泡水、霜淇淋 網友開箱：意外中立派

MLB／拉菲拉「再見三壘安打」伏虎！紅襪自2021年後再闖季後賽

聽新聞
0:00 / 0:00

一口下去全是油！「中秋烤肉食材」熱量排行曝光 營養師示警這款最肥

聯合新聞網／ 綜合報導
烤肉示意圖。圖／AI生成
烤肉示意圖。圖／AI生成

中秋節即將到來，烤肉派對準備好了嗎？營養師高敏敏在臉書貼出一份「中秋烤肉熱量圖鑑」，許多民眾熟悉的經典食材，其實熱量驚人，不注意就可能讓整晚的歡聚變成熱量爆擊。

根據高敏敏整理資料顯示，高人氣的 A5和牛（120g）熱量高達980大卡，一塊就接近成人一日所需總熱量的一半。其他如戰斧豬排（250g）725大卡、豬肋排（320g）551大卡、雞腿排（199g）426大卡、牛小排（116g）也有377大卡。即便是不少人視為低脂的沙朗牛排（143g），熱量也有232大卡。

除了肉類，火鍋料與加工食品也不容小覷。許多香腸、貢丸等製品，其實是由黃豆、澱粉和油組成，加上食品添加物後，油脂比例往往超過七成，長期攝取恐對健康造成負擔。

高敏敏提醒，若再搭配高鈉的烤肉醬、炒泡麵等配料，不僅熱量暴增，鈉含量也容易超標。依據衛福部建議，成年人每日鈉攝取應控制在2400毫克（約6克鹽）以下，但一場中秋烤肉下來，很可能早已超標。

要吃得開心又安心，建議可選擇雞腿排、蝦子、小卷、章魚腳等原型食材，搭配檸檬汁、胡椒鹽等低鈉自製調味醬，並加入玉米、洋蔥、香菇、青椒等蔬菜，讓整體餐盤更均衡。

此外，炭火直烤容易產生如PAHs（多環芳香烴）、HCAs（異環胺）等潛在致癌物，偶爾吃問題不大，但提醒大家適量就好。建議搭配無糖茶飲取代含糖飲料，飯後也可吃綠奇異果，藉由奇異酵素幫助蛋白質消化。若想搭配酒精飲品，建議男性每日不超過兩罐啤酒、女性則以一罐為限。

高敏敏呼籲，中秋烤肉雖是一年一次的歡樂時光，但還是要掌握「吃得巧、吃得平衡」的原則，才能吃得開心、吃得健康，避免過節之後體重也一起「過節」。

中秋烤肉熱量圖鑑。圖／取自營養師高敏敏臉書
中秋烤肉熱量圖鑑。圖／取自營養師高敏敏臉書

中秋節 烤肉 營養師

延伸閱讀

高市中秋稽查抽驗197件食品 3件蔬菜農藥超標

連續打牌72小時！「電動麻將桌」冒煙噴火影片瘋傳…網傻眼：烤肉嗎

中秋烤肉採買全攻略...全聯、大全聯急凍鮮物即開即烤 愛買限時9折優惠

烤肉控注意！新北中秋連假開放6大河濱烤肉區　爽烤12小時不怕被趕

相關新聞

全真瑜珈消費爭議破7百件…法務局：會費2億先信託 避免挪用

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」會員人數破萬，日前卻爆出勞資糾紛，導致雙北、桃園多間分...

教師節連假首日 省道公路11大地雷路段易塞

教師節連假首日，天氣良好，公路局預期今天部分路段將有出遊車潮湧現，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣...

柚子皮亂丟恐挨罰！各縣市分類規定不同 最高可罰6000元

中秋佳節過後，不少家庭吃完柚子卻不確定該如何處理剩下的柚子皮。環保單位提醒，柚子皮的分類方式並非全國一致，若未依照所在地的分類規定丟棄，可能違反《廢棄物清理法》，面臨新台幣1200元至6000元不等的罰鍰。

教師節連假酷熱今飆37度高溫 吳德榮：中秋節前無鋒面或東北季風南下

天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣...

不斷更新／教師節連假首日出遊車潮激增 國道一早就紫爆

教師節連假首日，出遊車潮湧現，目前國道多處路段出現車多壅塞情形，國3竹林-寶山休息站南向路段「紫爆」，時速只有19公里。...

一口下去全是油！「中秋烤肉食材」熱量排行曝光 營養師示警這款最肥

中秋節即將到來，烤肉派對準備好了嗎？一年一度的「報復性開烤」又要登場，營養師高敏敏在臉書貼出一份「中秋烤肉熱量圖鑑」，許多民眾熟悉的經典食材，其實熱量驚人，不注意就可能讓整晚的歡聚變成熱量爆擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。