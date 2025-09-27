一口下去全是油！「中秋烤肉食材」熱量排行曝光 營養師示警這款最肥

中秋節即將到來，烤肉派對準備好了嗎？營養師高敏敏在臉書貼出一份「中秋烤肉熱量圖鑑」，許多民眾熟悉的經典食材，其實熱量驚人，不注意就可能讓整晚的歡聚變成熱量爆擊。

根據高敏敏整理資料顯示，高人氣的 A5和牛（120g）熱量高達980大卡，一塊就接近成人一日所需總熱量的一半。其他如戰斧豬排（250g）725大卡、豬肋排（320g）551大卡、雞腿排（199g）426大卡、牛小排（116g）也有377大卡。即便是不少人視為低脂的沙朗牛排（143g），熱量也有232大卡。

除了肉類，火鍋料與加工食品也不容小覷。許多香腸、貢丸等製品，其實是由黃豆、澱粉和油組成，加上食品添加物後，油脂比例往往超過七成，長期攝取恐對健康造成負擔。

高敏敏提醒，若再搭配高鈉的烤肉醬、炒泡麵等配料，不僅熱量暴增，鈉含量也容易超標。依據衛福部建議，成年人每日鈉攝取應控制在2400毫克（約6克鹽）以下，但一場中秋烤肉下來，很可能早已超標。

要吃得開心又安心，建議可選擇雞腿排、蝦子、小卷、章魚腳等原型食材，搭配檸檬汁、胡椒鹽等低鈉自製調味醬，並加入玉米、洋蔥、香菇、青椒等蔬菜，讓整體餐盤更均衡。

此外，炭火直烤容易產生如PAHs（多環芳香烴）、HCAs（異環胺）等潛在致癌物，偶爾吃問題不大，但提醒大家適量就好。建議搭配無糖茶飲取代含糖飲料，飯後也可吃綠奇異果，藉由奇異酵素幫助蛋白質消化。若想搭配酒精飲品，建議男性每日不超過兩罐啤酒、女性則以一罐為限。

高敏敏呼籲，中秋烤肉雖是一年一次的歡樂時光，但還是要掌握「吃得巧、吃得平衡」的原則，才能吃得開心、吃得健康，避免過節之後體重也一起「過節」。