快訊

最愛國會外交的院長 韓國瑜可能成盧秀燕2028勁敵？

MLB／鈴木誠也滿貫砲達陣單季30轟100打點 跟進大谷、松井行列

不能上飛機！昆明機場兩旅客10分鐘吃完7斤榴蓮：放屁都是榴蓮味

聽新聞
0:00 / 0:00

中颱博羅依下周一登陸越南 怪颱浣熊繞圈減弱1原因將再增強

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中度颱風博羅依和輕度颱風浣熊的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風博羅依和輕度颱風浣熊的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

今天台灣受到太平洋高壓影響，各地天氣大致穩定，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，都是晴時多雲，僅中南部山區午後零星短暫雷陣雨。另外東北角受偏東風水氣影響，也有短暫陣雨。清晨在西南部地區有局部霧。

溫度方面，今天各地白天氣溫高，北部可以來到35至36度，中部33至35度，南部32至34度，東半部31至32度。廖于霆表示，雖然天氣好，但要留意基隆北海岸以及東半部沿海有長浪發生機會，在海邊活動注意安全。

廖于霆表示，由於太平洋高壓勢力相當強盛，中心就在台灣北方不遠處，預測教師節連假到下周末都是類似穩定的天氣型態。

後續入秋第一波東北風南下的時間點，廖于霆表示，還要再觀察，因為預報模式顯示到10月中旬高壓勢力都滿強，讓北方天氣系統難以南下，台灣附近天氣都比較穩定，氣溫都比較炎熱，還有變動的空間。

至於颱風消息，廖于霆表示，中度颱風博羅依目前在南海，朝向越南北部前進，預測下周一就會登陸越南，若有下周一要前往越南北部的朋友，要留意天氣變化。

浣熊颱風目前在日本東方海面，廖于霆表示，繞圈之後轉向東北前進，原本已經減弱為輕颱，但預測又將增強為中颱。在這緯度減弱又增強的例子比較少，可能跟日本周邊海面海溫偏高有關。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

浣熊颱風 越南

延伸閱讀

影／高雄SPA會館暗藏春色 仲介公司引進越南女來台賣淫

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

聯合國：越南受美關稅衝擊嚴重 對美出口恐銳減1/5

還有增強空間！粉專：強颱樺加沙強度超越浣熊 暫居今年風王

相關新聞

教師節連假酷熱今飆37度高溫 吳德榮：中秋節前無鋒面或東北季風南下

天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣...

美開徵藥品關稅 衛福部：估影響75藥品

美國總統川普廿五日宣布，自十月起，美國將向未在美國設廠的所有品牌藥或具專利的製藥產品開徵百分百關稅。衛福部長石崇良昨表示...

不斷更新／教師節連假首日大量出遊車潮 避開國道10地雷路段

今天為教師節連續假期首日，交通部高公局預估國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍...

健康永續行動家／裕利醫藥台灣總裁周志鴻 從供應鏈減碳瘦身

衛福部要求國內廿三家醫學中心在今年完成碳盤查，現階段僅針對醫療院所直接排放碳量的「範疇一」，未包含間接排放的「範疇三」，...

憂藥廠成本轉嫁 藥界：提升學名藥製藥量因應

美國總統川普宣布，十月起針對未在美國設廠業者生產的原廠藥品，開徵百分之百關稅，儘管衛福部盤點，只有七十五項仰賴國外輸入且...

科普好健康／耳鳴怕吵、聽見回音…恐是耳蝸出問題

許多耳鳴患者長期怕吵，因為會聽見「回音」，宛如身處空屋內。患者往往以為是自律神經失調，其實這是耳蝸病變所致。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。