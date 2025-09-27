中颱博羅依下周一登陸越南 怪颱浣熊繞圈減弱1原因將再增強

今天台灣受到太平洋高壓影響，各地天氣大致穩定，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，都是晴時多雲，僅中南部山區午後零星短暫雷陣雨。另外東北角受偏東風水氣影響，也有短暫陣雨。清晨在西南部地區有局部霧。

溫度方面，今天各地白天氣溫高，北部可以來到35至36度，中部33至35度，南部32至34度，東半部31至32度。廖于霆表示，雖然天氣好，但要留意基隆北海岸以及東半部沿海有長浪發生機會，在海邊活動注意安全。

廖于霆表示，由於太平洋高壓勢力相當強盛，中心就在台灣北方不遠處，預測教師節連假到下周末都是類似穩定的天氣型態。

後續入秋第一波東北風南下的時間點，廖于霆表示，還要再觀察，因為預報模式顯示到10月中旬高壓勢力都滿強，讓北方天氣系統難以南下，台灣附近天氣都比較穩定，氣溫都比較炎熱，還有變動的空間。

至於颱風消息，廖于霆表示，中度颱風博羅依目前在南海，朝向越南北部前進，預測下周一就會登陸越南，若有下周一要前往越南北部的朋友，要留意天氣變化。

浣熊颱風目前在日本東方海面，廖于霆表示，繞圈之後轉向東北前進，原本已經減弱為輕颱，但預測又將增強為中颱。在這緯度減弱又增強的例子比較少，可能跟日本周邊海面海溫偏高有關。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。