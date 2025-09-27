高溫炎熱天氣回歸 第2周再次颱風活躍期…粉專籲做好準備

時序即將進入10月，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，第1周太平洋高壓強勢籠罩還是熱，但到了第2周可能又是颱風活躍期。預報雖然還在變動中，但這個訊號已經好幾天，也相當穩定，颱風季還沒結束。建請相關單位要及早規畫，做好預備方案。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，把年度風王硬擋在家門外的太平洋高壓，今天起要重新控制台灣上空了。代表晴朗、高溫、炎熱的天氣再次回歸，從中央氣象署未來3天的高溫預報顯示，教師節連假全台各地紅通通一片。西北部、中南部內陸，更是直接上看33至36度高溫。

由於午後雷雨幾乎被壓制在各地山區內，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，平地要下雨消暑，比較困難，要做好防暑措施。短期內，仍然沒有東北季風的蹤影，入秋還要再等一點時間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。