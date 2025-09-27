快訊

連假特價優惠！安卓手機省7900元 蘋果這款iPhone降價3210元

悲傷教師節...陽明交大退休教授遭洪水沖走 失聯迄今未獲

路透：推製造業回流 川普政府擬依進口電子產品晶片數量課稅

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化濃霧能見度不足200公尺…教師節連假高溫炎熱 注意熱帶系統發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣高溫炎熱，西半部高溫普遍34-35度，東半部約32-33度，大台北、桃園及中南部近山區恐達35或36度。聯合報系資料照
天氣高溫炎熱，西半部高溫普遍34-35度，東半部約32-33度，大台北、桃園及中南部近山區恐達35或36度。聯合報系資料照

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨中部地區易有局部霧或低雲影響能見度，彰化已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。

今天開始教師節連假，氣象署說，今天水氣減少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於連日降雨，山區土石較為鬆動，前往山區活動特別注意坍方、落石等現象。

溫度方面，雲量減少、高溫上升，今天各地高溫約32至35度，西半部有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動注意防曬並多補充水分。澎湖晴時多雲，氣溫27至32度；金門多雲，氣溫27至32度；馬祖晴時多雲，氣溫27至30度。

明天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周一至下周五各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

10月4日至10日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

至於近期是否還有颱風生成可能？氣象署表示，菲律賓東方海面低壓帶中仍易有熱帶系統發展，氣象署將持續密切觀察。

明天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島，下周一東南部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪發生的機率。

恆春 氣象署 高溫

延伸閱讀

不斷更新／教師節連假首日大量出遊車潮 避開國道10地雷路段

教師節連假酷熱今飆37度高溫 吳德榮：中秋節前無鋒面或東北季風南下

影／教師節連續假期明天展開 國道一號傍晚車潮湧現

教師節連假出遊當心 國道10大地雷路段看這裡

相關新聞

美開徵藥品關稅 衛福部：估影響75藥品

美國總統川普廿五日宣布，自十月起，美國將向未在美國設廠的所有品牌藥或具專利的製藥產品開徵百分百關稅。衛福部長石崇良昨表示...

憂藥廠成本轉嫁 藥界：提升學名藥製藥量因應

美國總統川普宣布，十月起針對未在美國設廠業者生產的原廠藥品，開徵百分之百關稅，儘管衛福部盤點，只有七十五項仰賴國外輸入且...

教師節連假酷熱今飆37度高溫 吳德榮：中秋節前無鋒面或東北季風南下

天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣...

不斷更新／教師節連假首日大量出遊車潮 避開國道10地雷路段

今天為教師節連續假期首日，交通部高公局預估國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍...

健康永續行動家／裕利醫藥台灣總裁周志鴻 從供應鏈減碳瘦身

衛福部要求國內廿三家醫學中心在今年完成碳盤查，現階段僅針對醫療院所直接排放碳量的「範疇一」，未包含間接排放的「範疇三」，...

科普好健康／耳鳴怕吵、聽見回音…恐是耳蝸出問題

許多耳鳴患者長期怕吵，因為會聽見「回音」，宛如身處空屋內。患者往往以為是自律神經失調，其實這是耳蝸病變所致。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。