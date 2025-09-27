彰化濃霧能見度不足200公尺…教師節連假高溫炎熱 注意熱帶系統發展

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨中部地區易有局部霧或低雲影響能見度，彰化已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。

今天開始教師節連假，氣象署說，今天水氣減少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於連日降雨，山區土石較為鬆動，前往山區活動特別注意坍方、落石等現象。

溫度方面，雲量減少、高溫上升，今天各地高溫約32至35度，西半部有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動注意防曬並多補充水分。澎湖晴時多雲，氣溫27至32度；金門多雲，氣溫27至32度；馬祖晴時多雲，氣溫27至30度。

明天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周一至下周五各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

10月4日至10日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

至於近期是否還有颱風生成可能？氣象署表示，菲律賓東方海面低壓帶中仍易有熱帶系統發展，氣象署將持續密切觀察。

明天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島，下周一東南部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪發生的機率。