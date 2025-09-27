不斷更新／教師節連假首日大量出遊車潮 避開國道10地雷路段

（05:20更新）

今天是教師節連續假期首日，目前國道北、中、南區路段車流順暢。不過，今天清晨5時許，在國道3號南下77.5公里處關西前有1起車禍，為1輛大貨車、1輛小貨車、1輛自小客車追撞事故，占用內線、外線車道和路肩，其中小貨車翻覆，事故小組趕往中。目前國3關西服務區-關西南向路段即時車速只有35公里。

高速公路局預估今天國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

今天國道相關疏導措施包括： 0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。