快訊

不斷更新／教師節連假首日大量出遊車潮 避開國道10地雷路段

不斷更新／教師節連假首日大量出遊車潮 避開國道10地雷路段

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天清晨5時許，國3南下77.5公里處追撞事故，占用內線、外線車道和路肩。國3關西服務區-關西南向路段時速35公里。圖／取自1968即時路況
今天清晨5時許，國3南下77.5公里處追撞事故，占用內線、外線車道和路肩。國3關西服務區-關西南向路段時速35公里。圖／取自1968即時路況

（05:20更新）

今天是教師節連續假期首日，目前國道北、中、南區路段車流順暢。不過，今天清晨5時許，在國道3號南下77.5公里處關西前有1起車禍，為1輛大貨車、1輛小貨車、1輛自小客車追撞事故，占用內線、外線車道和路肩，其中小貨車翻覆，事故小組趕往中。目前國3關西服務區-關西南向路段即時車速只有35公里。

高速公路局預估今天國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

今天國道相關疏導措施包括： 0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

教師節連假各地大多為多雲到晴，高公局預期今天可能有大量出遊車潮，預判今天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議下午5時後出發。

今天清晨5時許，國3南下77.5公里處追撞事故，占用內線、外線車道和路肩。國3關西服務區-關西南向路段時速35公里。圖／取自1968即時路況
今天清晨5時許，國3南下77.5公里處追撞事故，占用內線、外線車道和路肩。國3關西服務區-關西南向路段時速35公里。圖／取自1968即時路況
教師節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
教師節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
教師節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
教師節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供

國道 教師節

延伸閱讀

影／教師節連續假期明天展開 國道一號傍晚車潮湧現

教師節連假出遊當心 國道10大地雷路段看這裡

連續三周連假交通狀況讓人怕怕 新北可能塞車點有這些

竹縣向教師致敬！首推敬師獎勵金、提前發放教師考績獎金

相關新聞

美開徵藥品關稅 衛福部：估影響75藥品

美國總統川普廿五日宣布，自十月起，美國將向未在美國設廠的所有品牌藥或具專利的製藥產品開徵百分百關稅。衛福部長石崇良昨表示...

憂藥廠成本轉嫁 藥界：提升學名藥製藥量因應

美國總統川普宣布，十月起針對未在美國設廠業者生產的原廠藥品，開徵百分之百關稅，儘管衛福部盤點，只有七十五項仰賴國外輸入且...

教師節連假酷熱今飆37度高溫 吳德榮：中秋節前無鋒面或東北季風南下

天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣...

不斷更新／教師節連假首日大量出遊車潮 避開國道10地雷路段

（05:20更新）

健康永續行動家／裕利醫藥台灣總裁周志鴻 從供應鏈減碳瘦身

衛福部要求國內廿三家醫學中心在今年完成碳盤查，現階段僅針對醫療院所直接排放碳量的「範疇一」，未包含間接排放的「範疇三」，...

科普好健康／耳鳴怕吵、聽見回音…恐是耳蝸出問題

許多耳鳴患者長期怕吵，因為會聽見「回音」，宛如身處空屋內。患者往往以為是自律神經失調，其實這是耳蝸病變所致。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。