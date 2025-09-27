教師節連假酷熱今飆37度高溫 吳德榮：中秋節前無鋒面或東北季風南下

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
太平洋高壓向西伸展，各地晴朗炎熱，高溫再升，北台灣最高氣溫約37度。本報資料照片
天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。

今天開始教師節連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，太平洋高壓向西伸展，各地晴朗炎熱，高溫再升，北台灣最高氣溫約37度，要防曬、防中暑；東半部及午後山區偶有局部少量降雨的機率。北部25至37度、中部23至35度、南部24至36度、東部20至35度。

明天至下周五太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，要防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。吳德榮表示，未來10天至10月6日中秋節無鋒面或東北季風南下，台灣尚無明顯轉涼的跡象。

至於颱風消息，他說，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱博羅依明天經海南島南側，侵襲越南北部，對台無影響。輕颱浣熊則距台灣遙遠，無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

