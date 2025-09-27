聽新聞
哆啦A夢特展 只到中秋

聯合報／ 本報訊
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」即將結束。圖／聯合數位文創提供
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」即將結束。圖／聯合數位文創提供

今夏掀起全台哆啦旋風的「100%哆啦Ａ夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」進入最後倒數，展期只到十月六日，想要看「變成紫薯的哆啦Ａ夢」、「狼人面霜」、「雪人機器人」以及「德古拉道具組」的民眾可得把握最後機會。

展覽現場規畫多個漫畫相關展區，從放大比例的經典漫畫頁面、珍貴黑白復刻原畫，到沉浸式的閱讀體驗空間，帶領大小朋友重溫看漫畫時的感動。購票請上udn售票網https://pse.is/7uyrzd

