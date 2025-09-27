科普好健康／耳鳴怕吵、聽見回音…恐是耳蝸出問題
許多耳鳴患者長期怕吵，因為會聽見「回音」，宛如身處空屋內。患者往往以為是自律神經失調，其實這是耳蝸病變所致。
耳蝸結構與聲音傳遞機轉
堅硬的骨性耳蝸內為柔軟的膜性耳蝸，是內耳負責聽覺的關鍵結構，內含高鉀濃度的內淋巴液。聲波經由外耳、中耳傳導，進入耳蝸後，震動柯蒂氏器，會帶動聽毛擺動，開啟頂端的離子通道，鉀離子進入細胞，產生電生理訊號，經由螺旋神經傳入腦幹，最終形成聽覺。
耳蝸受損時，即使聽力正常，仍會出現聽覺異常。
常見4種耳蝸病變原因
1.聽毛細胞水腫
頂端通道持續開啟，會產生耳鳴，而且因為無法正常柔順地擺動，所啟動的電生理訊號，會變得斷斷續續，參差不齊地傳至腦部，患者就會聽見回音。
2.血管紋病變
耳蝸內的血管紋，負責製造內淋巴液。若病變導致其分泌的液體蛋白濃度上升，內淋巴液變得濃稠，不僅拉扯膜性耳蝸，使柯蒂氏器受力變形，也會阻礙聽毛的自由擺動，導致聲音變形、產生回音。
3.螺旋韌帶病變
螺旋韌帶如同耳蝸的避震器，當病變導致其無法及時吸收震動能量，即使聲波停止，聽毛仍持續擺動，產生延遲性的「尾音」。
4.螺旋神經病變
當聽毛擺動時，電生理訊號傳入腦幹，腦幹會同時反射性地發出訊號，回傳到聽毛，抑制多餘的電生理訊號。若螺旋神經病變，神經傳導異常，抑制作用不穩定，患者就會聽見「顫抖」的聲音。
耳蝸病變找原因 對症治療
一旦確認耳蝸病變，應該積極找出病因，再對症治療：
●若是噪音傷害者，建議避開高分貝環境，使用耳塞或耳罩。
●若是病毒或細菌感染者，可考慮抗生素、抗病毒藥物。
●若是過敏疾病者，應使用抗組織胺，並回避過敏原。
●若是自體免疫反應者，可使用副腎皮質素或其它免疫調節療法。
●若是耳蝸動脈缺血者，可使用抗血小板劑、高濃度二十碳五烯酸 (EPA)。
●若合併焦慮失眠者，須謹慎地使用丙型胺基丁酸受器調節劑（管制藥），避免藥物依賴與成癮。
患者應定期接受聽力檢查，追蹤治療成效與預後變化，若出現聽力變差或回音變重，不要以為只是年紀或壓力使然，很可能是病變加劇，恐致永久性聽障，應儘快就醫，尋求專業醫師的協助，才能守護聽覺健康。
