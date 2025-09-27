憂藥廠成本轉嫁 藥界：提升學名藥製藥量因應

美國總統川普宣布，十月起針對未在美國設廠業者生產的原廠藥品，開徵百分之百關稅，儘管衛福部盤點，只有七十五項仰賴國外輸入且無替代藥物的必要藥品受影響。不過國內藥界擔心，國際大廠製藥成本增加，恐透過成本轉嫁，造成全球藥價波動，盼政府提升國產學名藥市占率，強化供藥韌性。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，川普關稅新制，恐導致業者轉嫁成本，造成全球藥價波動、藥費提升，恐危及國內病人用藥可近性，還會增加國際藥廠營運風險，影響全球供應鏈穩定性，台灣應推動學名藥政策，逐步提高國產學名藥市占率，即可分擔原廠藥價格壓力。

殷為瑩強調，學名藥不僅能降低健保支出，也能在國際藥價波動時，維持合理藥價與醫病用藥可近性，協會正草擬「學名藥政策建言」，盼透過對話與合作，保障國人用藥權益。

學名藥協會公共事務委員會副主委蕭照平說，許多藥廠已宣布投資美國百億，但目前尚無法符合川普設下「已動工或正在施工階段」要求，預期未在美國設廠大藥廠，藥費將變貴。不少大藥廠已向內部人員表達，台灣市場需跟隨國際總公司價格決策，預期國內藥價恐會提升。

陽明交大藥物科學院特聘教授康照洲指出，因應藥品高關稅，各國有不同策略，南韓某家藥廠，花費近百億美金，併購美國廠商，達到在美生產藥品要求，台灣也有規模較大的藥廠，併購美國藥廠進行託開發製造，但即使找到合作夥伴委託製造，生產成本仍會提高。

康照洲說，國際上學名藥來源國，以中國大陸、印度、以色列為主，美國國內生產的學名藥不多，但需求卻很大，若貿然開徵高關稅，恐大幅提高醫療支出，故川普並未瞄準學名藥開徵關稅，國內輸美藥品以學名藥為主的現況下，對國內藥廠影響不大。