美開徵藥品關稅 衛福部：估影響75藥品

美國總統川普廿五日宣布，自十月起，美國將向未在美國設廠的所有品牌藥或具專利的製藥產品開徵百分百關稅。衛福部長石崇良昨表示，我方尚待美方正式文件確認，從現有訊息得知，課徵關稅的藥品未涵蓋原料藥及學名藥，對台灣整體藥價及出口藥品業者衝擊有限，但經盤點約七十五項不可被替代，且仍在專利期內的原廠藥恐受影響。

川普於社群網路「真實社群」（Truth Social）指出，十月起，美國將開徵一系列產業關稅，包含未在美國設廠的所有品牌或專利藥品，徵收百分之百關稅、重型卡車課徵百分之廿五關稅、廚櫃、浴室盥洗台及相關產品徵收百分之五十的關稅、軟體家具徵收百分之卅的關稅。

川普強調，藥品關稅不會針對在美國設立工廠的藥品公司課稅，舉凡正在動工或正在建造中的藥廠，都不在藥品課稅的範圍。而此次課稅的起因，在於其他國家大規模傾銷這些產品到美國，這對美國非常不公平。

石崇良表示，川普雖然在社群媒體上公布消息，但我方還需要正式官方文件，從現有的消息得知，美國課徵藥品關稅，並未包含原料藥與學名藥，主要是品牌藥以及專利期內的藥品，品牌藥於國內俗稱「原廠藥」、專利期內藥品多稱之「新藥」。

石崇良表示，國內出口的藥品，多為原料藥，已被排除在此次加徵關稅中，台灣研發的新藥不多，課徵百分之百藥品關稅，對台灣藥品的出口市場影響並不大，但進口市場就需要密切關切影響。

根據健保給付的藥品數量中，有七成屬於原廠藥、三成屬於學名藥。石崇良說，盤點還在專利期的原廠藥，約有二一四個品項，其中約有七十五個品項屬「不可替代性」，這七十五個品項恐因關稅面臨價格上升或供應壓力，同步增加進口至台灣與否的不確定性，進而影響國人用藥權益。

衛福部分析這七十五品項類型，分別有抗病毒藥物、抗出血藥物、抗血栓劑、抗腫瘤藥物、降血壓藥、糖尿病用藥、心血管藥物等十三類藥品。

石崇良表示，行政院當初透過特別條例撥補健保兩百億元，未來若原廠藥真的出現藥價浮動，該筆預算將能隨時因應。