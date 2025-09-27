愛肝達人站／「侍兒扶起嬌無力」，為什麼？

最近媒體報導，知名主持人沈玉琳因為極度疲倦，肝指數高到嚇人，以為是猛爆性肝炎，最後才發現竟然是急性白血病，立刻住院治療。平常在電視上風趣瀟灑、笑話不斷的人，怎麼會突然累到要送醫？

其實「累到不行」的原因非常多。最常見的就是感冒發燒，病毒在體內繁殖，人自然沒力氣。工作操過頭、運動過量、甚至情傷過度，也會讓人渾身虛弱，甚至萬念俱灰。但這些狀況通常只要小睡一覺或休息一陣子就能恢復。但如果怎麼睡都提不起勁，那可能要及早求醫診治了。

談到「嬌無力」，一般人腦海中第一個浮現的大概是白居易「長恨歌」裡的「侍兒扶起嬌無力」。原本是描寫楊貴妃受盡寵愛，風情萬種，走兩步就要宮女攙扶。聽起來浪漫唯美，也充滿了詩意。但若是一般人也「走沒兩步就要人扶」，那就不是風情，而是病態了。

「嬌弱無力」最常見的兇手之一就是貧血。紅血球負責運送氧氣，血紅素不足，就像汽車油箱沒油，再豪華的跑車也只能乾瞪眼。腸胃大出血，或者骨髓造血失常（像白血病），血紅素一掉到谷底，人自然就會「扶不起」。

另一大兇手則是肝臟。急性肝炎發作時，肝指數可能飆破千，肝細胞成批壞死，身體自然累癱。如果是慢性B、C肝或長期酗酒，演變成肝硬化，肝臟失去合成功能，排毒、凝血接連出問題，結果就是黃疸、腹水、意識不清。至於肝癌，往往到末期才會出現嚴重倦怠，整個人黃瘦消枯，看起來就像百元鈔票上的國父。

其實不只肝臟，其他重要器官也會讓人「累到癱」。急性肺炎時肺部無力換氣，上氣不接下氣；心臟衰竭時血液打不出去，人就提不起精神；腎臟衰竭時毒素堆積，整個人昏沉沉。這些情況才是真的「怎麼扶都扶不起來」。

健康的人睡一覺醒來應該精神奕奕。如果突然變得需要「侍兒攙扶」才起得來，那就不是文學裡的嬌態，而是醫學上的警訊。當然，若是老人家長期臥床，肌肉萎縮，四肢無力，需要「瑪麗亞」攙扶，那是另一種「嬌無力」。還有一種則是「扶不起的阿斗」，原因不是生病，而是太胖了，減重及運動就會改善。

總之，如果一個平常能蹦能跳的人，突然渾身無力，千萬別只當作「累」。要儘快求醫診治，否則等到真的需要「侍兒扶起」時，恐怕已經不是浪漫詩情，而是冰冷病床上的現實了。

●肝病防治學術基金會「今年超了沒？視障朋友免費肝炎肝癌篩檢活動」，活動影片請看 ： https://reurl.cc/x3Ma7V