川普課藥品關稅 衛福部估75項藥價受影響

美國總統川普25日宣布，10月1日起，將向所有品牌或專利的製藥產品開徵100%關稅，除非藥品公司在美國設立工廠。衛福部長石崇良昨（26）日表示，針對已盤點約75項仍在專利期進口藥品的不可替代必要藥品，將密切注意，衛福部對藥價將特別關注，在韌性特別條例預算裡面編列了相關準備金、健保基金以因應必要的調整。

石崇良說，美方向藥品課稅尚還需要進一步的確認正式的官方文件，但目前來看沒有納入原料藥跟學名藥，對整體藥價及出口業者的衝擊就大幅減少。但品牌藥也就是「原廠藥」，以及專利期內的藥通常屬於「新藥」，衝擊較大。

石崇良表示，還在專利期的進口藥大概有214個品項，屬於不可替代的大約75個品項，會影響到國人的用藥，因此衝擊大。衛福部說，75個品項類別有抗病毒藥物、抗出血藥物等。