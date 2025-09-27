健康永續行動家／裕利醫藥聘逾百護理師 投入藥品衛教

台灣陷入嚴重的護理師荒，醫院關床、患者等候時間拉長已成常態。醫界憂心，隨著第一線護理師離職潮持續，醫療體系恐將失衡。但在這波人力危機中，醫藥物流龍頭裕利醫藥卻走出另一條路，直接聘僱護理師，投入藥品衛教與病患照護，換另一種方式，讓他們繼續在醫藥產業服務，給他們更平衡生活的工作模式，且有競爭力的薪資。

裕利醫藥旗下設有病患照護部門，現有逾百名護理師隨著藥廠合作進入醫院、診所與病人家庭。當藥廠推出昂貴的免疫或生物製劑新藥時，這些護理師負責提供衛教，協助病患理解藥品使用方式，並追蹤副作用或療效。

裕利醫藥台灣區總裁周志鴻說，有些藥品動輒數十萬元，患者壓力極大，因此藥廠會設計「分子計畫」，由護理師協助病人申請補助，減輕經濟負擔。這類服務若僅靠醫院既有人力，往往難以負荷，裕利的護理師團隊成為關鍵支援。

在裕利工作的護理師，不少人原本來自醫院前線。一名原在加護病房工作的護理師，長期承受高壓與不規則班表，選擇離開臨床；後來進入裕利，轉為病患照護角色。她不再需要值夜班，而是安排固定時段進行病人訪談、藥品解說，甚至參與病人追蹤計畫。該名護理師說，同樣是護理專業，但工作型態完全不同，生活也恢復平衡。

周志鴻指出，這正是裕利吸引人才的關鍵。不只提供優渥的薪資，更給予另一條職涯的選擇，這群護理師大多曾在臨床工作過，有的具備優秀的英文能力，能支援跨國藥廠的專案。

周志鴻說，台灣每年有數千名護理科系畢業生，僅部分進入臨床，甚至不少人畢業即轉行，反映制度問題。若健保給付與護病比不改善，醫院的人力荒難以改善。呼籲政府正視護理師待遇，也應推動分級醫療，避免所有病人集中在醫院，進一步壓垮人力。