健康永續行動家／周志鴻50歲練馬拉松 不只是競賽 更是旅行、修行

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

身為裕利醫藥台灣區的總裁，周志鴻每天管理龐大醫藥物流，他的另一個身分是「馬拉松跑者」，他五十歲才開始練馬拉松，四年內就完成東京柏林波士頓紐約芝加哥倫敦等「六大馬」，甚至還考慮挑戰新加入的雪梨站。他笑說「別人覺得邁入老年才開始跑馬拉松很不可思議，但我覺得跑步就是一種享受」。

大學時期的周志鴻是學校橄欖球選手，依靠爆發力與團隊合作，但進入職場後，他一度缺乏運動，直到二○一五年才因參加活動重新開始跑步，逐步挑戰全馬四十二公里。他說，萬事起頭難，一開始很辛苦，從五Ｋ開始跑，跑得上氣不接下氣，但後來覺得跑步是一種安靜的時光，可以和自己對話。

他形容，長跑幾個小時後，當耳機內的音樂放完，只剩下呼吸與腳步聲，「那段時間反而讓我最能想清楚事情。」這種耐力與專注，也影響了他在企業經營上的決斷與韌性。

四年間，他成功蒐集「六大馬」卻包含無數艱苦訓練。周志鴻說，波士頓馬拉松的坡道、紐約跨越多座大橋的高低起伏，都是嚴峻挑戰。蒐集六大馬的樂趣，是用跑步的方式去看一座城市。對他而言，馬拉松不只是競賽，更是旅行、修行。

周志鴻並未把跑步當作個人興趣，而是延伸到企業文化，先前號召同事組成跑團、車隊，下班後在小巨蛋練跑，假日從台北騎到宜蘭再騎回，全程超過百公里。對他而言，運動不只是健康，更是團隊合作的延伸，「跑步和經營企業一樣，都需要持續、耐心與夥伴支持」。

周志鴻認為，企業談永續，不應僅止於環境減碳，更包括「人的健康永續」，以自身實踐，鼓勵同仁參與運動，提升生活品質。

物流 橄欖球 馬拉松 東京 柏林 波士頓 紐約 芝加哥 倫敦 小巨蛋

