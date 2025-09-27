健康永續行動家／裕利醫藥台灣總裁周志鴻 從供應鏈減碳瘦身

衛福部要求國內廿三家醫學中心在今年完成碳盤查，現階段僅針對醫療院所直接排放碳量的「範疇一」，未包含間接排放的「範疇三」，「裕利醫藥」在政府尚未要求前，就開始減碳瘦身，大幅調整運送模式、汰換舊車，目標今年能減碳百分之卅、二○三○年達到減碳百分之四十二的目標。

裕利醫藥是台灣醫藥物流龍頭業者，每天送單量超過千張以上，裕利醫藥台灣總裁周志鴻說，物流車輛是碳排大宗，公司過去對於醫療院所下單，全面配合，於是許多醫院採取「今天下單、明天送達」的習慣，雖然便利，卻造成車輛高頻率出車、碳排暴增，有時同一天會有多輛裕利的物流車輛，頻繁送藥或醫材至同一家醫院。

裕利醫藥是台灣醫藥物流龍頭業者，公司調整物流模式，讓同輛車一次送完同家醫院的貨，以減少碳排。記者季相儒／攝影

同一輛車一次送完同醫院貨

為了達到減碳目標，並看準衛福部要求醫學中心進行碳盤查，裕利率先與國內醫學中心合作，調整送貨頻率，並協調醫院內部不同科室合作，讓同一輛車能一次送完一家醫院的貨量。

剛開始推行，馬上遇到挑戰，醫院相當抗拒「廠商提出要求」，加上醫院各科室多獨立作業，也將庫存當作機密，不願分享。

但是他們逐一向院方說明，根據英國ＮＨＳ研究，醫院自身排放僅占兩成六，超過七成來自供應鏈，「當醫院發現，減碳數據可用在標案評分，甚至有助通過綠色採購要求，他們就認真接受了。」裕利不只整合出貨單，還推動「循環配送箱」，回收塑膠製成，可重複使用，取代一次性紙箱。

分析最佳路線 避繞路增能耗

裕利也與科技公司合作，定期分析最佳路線，避免繞路增加能耗。未來計畫將配送碳排數據回饋給醫院，讓醫院明確感受到「你的便利，代表多少碳排」。

今年三月，裕利醫藥在物流車上做了變革，與太古商用汽車打造全台首輛Volvo醫藥電動冷鏈貨車，這一輛十八點五公噸的貨車，是符合EURO 6規格的柴油車，且要求使用年限不能超過五年。這輛車肩負桃園物流中心到中部地區的藥品及醫材運送任務。裕利目前有小型五噸車約七、八十輛，未來將全換成電動車。周志鴻說，直接送到醫院、藥局的「最後一哩路」，意義最大。

超低溫冷凍櫃 捐國衛院使用

「冷鏈用電」也是裕利面臨的挑戰。周志鴻說，疫情爆發後，生物製劑對溫度的需求愈來愈高，同時因研發技術更高，也讓更多生物製劑問世，這些都需要極低溫保存。

新冠疫情於二○二○年爆發後不到一年，輝瑞、莫德納、ＡＺ等藥廠皆傳出成功研發新冠疫苗的消息，同步也傳來mRNA疫苗得儲存在攝氏負八十度的環境中。

當時裕利尋遍國內業者，沒有人生產這類超低溫冷凍櫃，後來總公司在新加坡找到生產業者，他們一口氣就訂了十台。超低溫冷凍櫃送來台灣後，投入大量人力測試溫度與校正，每台冰箱都要經過一個月以上的溫度驗證，確保能通過食藥署規範，後來也協助政府運送千萬劑的疫苗。

不過，這些設備在當時雖是「台灣醫療韌性」的象徵，在疫情過後卻成為永續轉型的絆腳石。「冰箱得廿四小時運轉，非常的耗電。」周志鴻說，即使治療癌症的生物製劑也需要超低溫儲存，但儲存量不可能超過疫情時「人人都需要疫苗」的數量。

疫後，這十多台超低溫冷凍櫃成為裕利推動永續減碳的困境之一，近期裕利與國衛院合作，將當年的防疫要角超低溫冷凍櫃捐出，提供國衛院使用。

連5年種樹 員工「行為革命」

周志鴻表示，裕利自二○一九年起啟動碳盤查，以二○二一年為基準年，訂下今年減碳百分之卅、二○三○年減碳百分之四十二的目標。二○二三年已經達到減量百分之卅八，但隨著業績成長，減碳壓力仍然龐大。

公司不只改變硬體，也推動員工「行為革命」。連續五年舉辦種樹計畫，已種下四十五棵樹苗，並號召員工帶家人一起參與。「員工親手種下去，才會覺得永續跟自己有關。」他強調，永續不是口號，而是行為改變。醫院要配合，物流要配合，大家一起做才有改變的可能。

裕利醫藥台灣總裁周志鴻。記者季相儒／攝影

關於周志鴻

年齡：62歲，1963年生

專長：跨市場營運管理、商業管理

現任：裕利醫藥台灣總裁

經歷：

惠氏中國及香港總經理

惠氏台灣總經理

寶麗來台灣總經理

重要事蹟：

新冠肺炎期間搶先部署極低溫冷鏈設備，迄今運送超過8千萬劑新冠肺炎疫苗，上千萬劑抗病毒藥及快篩，供國人使用。

獲獎紀錄：

●2021年百大MVP經理人

●第25屆SNQ國家生技醫療品質獎-特色服務銀獎