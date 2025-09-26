影／日本德島阿波舞今晚在苗栗公館重磅登場 引燃火熱氣氛

擁有超過400年歷史的日本德島阿波舞，今年9月首度跨海來台，昨晚在苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區演出、今晚移師公館陶瓷農創園區表演，鼓聲、笛音與舞者的熱情演出，點燃現場火熱氣氛，吸引大批鄉親觀賞及共舞。

縣府農業處表示，此次能邀請德島阿波舞團來台演出，緣於去年縣府與公館鄉農會赴日，與德島商會簽署合作備忘錄(MOU)，開啟台日農村交流合作。今年德島阿波舞團專程來台，且樂隊與舞團同時跨海表演，是難得的盛大演出，不僅是跨國文化交流，更是屬於苗栗農村的驕傲。

公館鄉農會今天傍晚5點在公館農創園區（苗栗特色館）安排「舞動公館、心連德島」交流晚會，同時提前歡度中秋，阿波舞的演出是整場交流晚會的焦點，在德島阿波舞團上場前，苗栗惠風舞蹈工作室採茶舞先上陣交流演出，公館黃金小鎮及在地鄉親、學童也以近日練習多時的阿波舞，開心的「參一腳」，公館農會理事長徐集明、常務監事張肇樣、總幹事林幼詩換裝在舞隊中，全場洋溢一片濃濃的東洋風。

德島阿波舞團由德島縣議長須見一仁領軍來台，副縣長邱俐俐晚間換上一襲阿波舞衣，贈送苗栗藍染客家服給日本來賓，還讓須見一仁在台上換穿；德島也贈送當地的吉祥物及藍染製作的紀念品，氣氛熱絡。

農村水保署台中分署長陳榮俊、農業處副處長蔡政新、苗栗市長余文忠、公館鄉長何在鑫及縣議員、代表、村長多人到場，會場湧入期待觀賞阿波舞的人潮。